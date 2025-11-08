IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обувки loafer са новият хит на сезона

Ето как да ги носите

08.11.2025 | 22:35 ч. 1
Снимка: Istock

Като огромен фен на затворените обувки, не мога да ви опиша щастието, с което най-накрая замених сандалите и чехлите с маратонките. Тази есен обаче реших леко да разнообразя визията си, добавяйки нов модел обувки към колекцията. Подвластна на настоящите тенденции, които виждам в любимите ми магазини и социалните мрежи, реших да изпробвам обувките loafer и бях приятно изненадана. Моделът ме спечели още с това, че е затворен, но по-структурираната част на пръстите и елегантното излъчване го направиха още по-привлекателен. 

Привлекателността на обувките loafer се крие в тяхната гъвкавост. Те са малко по-изпипани от традиционното сабо, така че са по-подходящи за повече поводи. Можете да ги носите с панталон за работа или небрежно със спортни дрехи през уикенда. А за всеки, който намира сабото за неудобно за ходене, ето нашия любим трик – носете го с прилепващи пилатес чорапи. 

Независимо дали сте фенове на по-изискания есенен стил, или търсите нещо, което да пасне на натовареното ви ежедневие, по-долу ви показваме как точно да носите обувките loafer. Тези пет идеи за облекло доказват, че тази обувка е също толкова адаптивна и елегантна, колкото изглежда. 

Как да носите loafer

С дънки и изрисувано яке

Може да виждате тази изискана визия и да си помислите, че нещо като пантофки или обувки на нисък ток е най-подходящият ви избор. Но тази година ви предлагаме нещо съвсем различно – изборът на loafer прави визията по-лична и целенасочена. Да не говорим, че и удобството е по-голямо.

Tialoto.bg

