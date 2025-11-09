Япония издаде предупреждение за цунами след земетресение с магнитуд 6,7

Япония издаде предупреждение за цунами, след като земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разтърси северната част на Тихия океан, край бреговете на префектура Ивате.

Националният телевизионен оператор NHK съобщи, че са засечени малки вълни от цунами в открито море, и призова жителите да избягват крайбрежните райони. Телевизионните кадри обаче показаха спокойно море.

Регионът все още носи тежкия спомен от катастрофалното земетресение през 2011 г. с магнитуд 9,0, което предизвика огромно цунами и отне живота на около 18 500 души, както и доведе до ядрената авария във „Фукушима“ – най-тежката в историята на Япония след Втората световна война.

Япония, разположена върху Тихоокеанския „Огнен пръстен“, е една от най-сеизмично активните страни в света, с около 1500 земетресения годишно, повечето от които са слаби, но пораженията зависят от дълбочината и мястото на труса, пише БТА.