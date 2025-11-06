IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украински дронове удариха една от най-големите рафинерии на Русия във Волгоград

Главната рафинерия “Лукойл” беше затворена след масирана атака

06.11.2025 | 21:18 ч. 9
EPA/БГНЕС

Украински дронове удариха голямата рафинерия на “Лукойл“ във Волгоград, спирайки производството и причинявайки сериозни щети в индустриалната зона Красноармейск. Атаката е част от вълна от удари срещу енергийната инфраструктура на Русия. 

Главната рафинерия на “Лукойл“ във Волгоград, Русия, беше затворена след масирана атака от украински дронове, потвърдиха три независими източника от енергийната индустрия. Атаката засегна основните производствени мощности на рафинерията, нанасяйки огромен удар на руската петролна индустрия.

“Рафинерията беше затворена, хидрокрекинг инсталацията беше частично унищожена“, каза един от източниците. “Лукойл“ все още не е коментирал инцидента. Рафинерията във Волгоград, една от най-големите в Русия, е преработила над 13 милиона тона петрол миналата година, около 5% от общия капацитет на Русия.

Само в четвъртък, според Москва, са били изстреляни най-малко 75 дрона, а поне един човек е загинал при пожарите, а десетки полети в цяла Русия са били отменени.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди, че 48-годишен мъж е загинал от шрапнели и че индустриалната зона Красноармейск, където се намира рафинерията, е претърпяла тежки щети.
Волгоград, бившият Сталинград, отново се превърна в арена на военни удари – този път не от артилерия, а от дронове. / БГНЕС

