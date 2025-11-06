Анджелина Джоли се появи изненадващо в Херсон

Американската актриса Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, пристигна на посещение в град Херсон в Украйна, съобщава Укринформ, като цитира украински представители.

Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка.

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ. /БТА