Новини Днес | 21

Анджелина Джоли се появи изненадващо в Херсон

Американската актриса е посланик на добра воля на УНИЦЕФ

06.11.2025 | 08:48 ч. 12
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

Американската актриса Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, пристигна на посещение в град Херсон в Украйна, съобщава Укринформ, като цитира украински представители.

Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На нея Джоли е облечена с бронирана жилетка.

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ. /БТА 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

джоли херсон уницеф Украйна
