Обискират имоти на бившия бизнес партньор на Зеленски

Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) провежда претърсвания в Киев в помещения, свързани с Тимур Миндич, потвърдиха източници от правоохранителните органи пред Kyiv Independent.

Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски, е съсобственик на президентската продуцентска компания "Квартал 95“. Източници твърдят че Миндич е избягал преди претърсванията.

През последните месеци Миндич е в светлината на прожекторите, като НАБУ разследва дейността на бизнесмена.

Разследването срещу Миндич е било един от факторите, довели до опит на властите да премахнат независимостта на Бюрото за борба с корупцията през юли.

Миндич е бил разследван, наред с други хора, във връзка с производителя на дронове Firepoint, съобщиха източници пред Kyiv Independent, позовавайки се на разследване на НАБУ срещу компанията. Firepoint отрече да има каквито и да било връзки с Миндич.

Не е ясно с какъв случай са свързани обиските, включващи Миндич. Не са разкрити други подробности.

Новината идва дни след като разследването на "Украинска правда“ съобщи, че бившият бизнес партньор на Зеленски е увеличил значително влиянието си през последните години.