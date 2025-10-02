296 допълнителни F-35 са финансирани по ново споразумение за 24,3 млрд. долара

Нова сделка между Съвместния програмен офис на F-35 и основния изпълнител на програмата за изтребители Lockheed Martin определи условията за производството на следващите 296 изтребителя по Lot 18 и Lot 19, на обща стойност 24,29 милиарда долара. Въпреки че средната цена и за трите варианта е само 82,4 милиона долара, сделката не включва разходите за двигателите F135 на самолета, които са най-скъпите за производство за всеки тип изтребител в света, пише MWM.

Най-широко използваният вариант F-35A е струвал под 80 милиона долара, включително двигателят му, като разходите за изтребители, построени по Lot 13, бяха договорени в края на 2019 г., като цената падна до 79,2 милиона долара на самолет, преди да падне до 77,9 милиона долара на следващата година. Въпреки това, в реално изражение F-35 продължава да поевтинява, въпреки че става по-сложен, като говорител на Lockheed Martin отбелязва, че „увеличението на цената на самолет в Lot 18-19 от предишни години е по-малко от темпа на инфлация“.

Допълнително уточнявайки цената на новите изтребители, говорител на Съвместния програмен офис отбеляза, че въпреки че „повтарящите се разходи за летене на единица са се увеличили, общата цена на сетълмента е под съответните инфлационни индекси“. Той добави още, че „цената на самолет варира в зависимост от количеството, вариантите и икономическите сили“. Той подчерта, че световната икономика „е преживяла значителен инфлационен натиск от подписването на договора за Lot 15-17. Въпреки това, Съвместният програмен офис на F-35 и Lockheed Martin стигнаха до цена на самолет под съответните инфлационни индекси, което подчертава ангажимента на предприятието за F-35 да контролира разходите. Коригирана спрямо инфлацията, цената на самолет е в съответствие с цената на тези в Lot 15-17.“ Скокът в темповете на инфлация от 2020 г. насам е довел до значително покачване на цената на F-35.

Последните производствени партиди показват нарастващ дял от F-35, разпределени за оборудване на чуждестранни клиенти, като само 69 ​​от 134-те изтребителя, произведени по Лот 19, са доставени на въоръжените сили на САЩ, включително 40 F-35A за Военновъздушните сили, 12 F-35B и осем F-35C за Морската пехота и девет F-35C за ВМС. В началото на 2010-те години Военновъздушните сили планираха да закупуват по 110 F-35A годишно, преди да намалят това до 80, 60, 48 и накрая само 40, въпреки че е възможно увеличение до около 48. Възможността за по-нататъшни съкращения за фискалната 2026 година, целящи закупуването само на 24 F-35A, също беше повдигната като възможност от Министерството на отбраната на САЩ, в резултат на екстремни бюджетни натоварвания, тъй като шестото поколение F-47 , усъвършенстваният четвърто поколение F-15EX и програми като междуконтиненталната балистична ракета Sentinel и бомбардировача B-21 се конкурираха за ограничено финансиране.

Възможността е била повдигана многократно от Lockheed Martin и от анализатори, че F-35 може да получи значително по-големи инвестиции, ако програмите F-47 или F/A-XX на ВМС претърпят забавяния. Такива забавяния биха оказали натиск върху единствения изтребител от пето поколение в западния свят, който има потенциал да включи значителни подобрения, включително много технологии от шесто поколение, като например интегрирането на двигатели с адаптивен цикъл на чист лист, които да заменят F135. Очаква се силно подобреният нов вариант на F-35 да струва близо два пъти повече от сегашните варианти, но все пак само част от прогнозираните разходи за изтребители от шесто поколение.

Въпреки това, представянето от Китай на два нови изтребителя от шесто поколение през 2024 г., които вече са на етапи на летен прототип, директно доведе до спад в стойността на акциите на Lockheed Martin, тъй като беше повдигната значителна вероятност F-35 да бъде значително надминат по своите възможности въздух-въздух от началото на 30-те години на миналия век.