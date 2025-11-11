Huawei с празнична сервизна кампания всеки ден до 15 януари

Редовните клиенти и фенове на Huawei в България знаят за ежемесечната сервизна кампания на бранда „Повече грижа за теб“, състояща се всеки последен четвъртък, петък и понеделник от месеца. В сезона на подаръците, сега любимата кампания ще бъде валидна всеки ден до 15 януари и неслучайно носи името „Повече грижа за теб всеки ден“.

50 лева отстъпка плюс подаръци и изненади

В рамките на кампанията получавате 50 лева (25,57 евро) отстъпка от сметката за извънгаранционно обслужване на Huawei продукт. Вместо да следите календара за последните уикенди на ноември и декември, можете да се възползвате от тази оферта във всеки работен ден, от понеделник до петък, в Оторизирания център за обслужване на клиенти на адрес: ул. "Коста Лулчев" 58А, 1574 София, България. Офертата важи и при използване на безплатната куриерска услуга от цялата страна – обаждате се на 0800 18818, заявявате я, изпращате безплатно за вас устройството за сервизиране и го получавате обратно след ремонта. И тъй като е сезон на подаръците – ще получите и малък подарък изненада!

Безплатен протектор за екран

Посещението на живо в Оторизирания център за обслужване на клиенти в София, освен приятното преживяване, на което можете да се усмихнете, гледайки нашите видеа с участието на любимите ни Евелин Костова и Владимир Зомбори на линковете по-долу, има и допълнителна екстра в рамките на кампанията „Повече грижа за теб всеки ден“. Във всеки работен ден до 15 януари 2026, всеки може да получи нов безплатен протектор за своя Huawei смартфон или смартчасовник.

Повече информация и пълните условия на кампанията може да намерите тук.

Евелин Костова и Владимир Зомбори в сервиза на Huawei:

Huawei Watch GT 6 Series: https://www.facebook.com/reel/1248643003733981

HUAWEI Pura 80 Series: https://www.facebook.com/reel/799010126033745

Безплатни сервизни услуги: https://www.facebook.com/reel/1934653807381269

Huawei ви желае весело посрещане на новата 2026 година!