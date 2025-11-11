Сини лампи, висока скорост в насрещното: Видео с кортеж на НСО обикаля социалните мрежи

Видео с кортеж на НСО взриви социалните мрежи. На кадрите се виждат няколко автомобила със специален режим на движение, които карат в платното си и в част от насрещното платно, съобщава Bulgaria ON AIR.

Видеото е публикувано във Фейсбук групата "Забелязано в Пловдив".

На кадрите се вижда как коли са отбили извън пътя, за да направят място на кортежа. Колите на НСО са ескортирани от два полицейски автомобила. Във видеото се вижда как един от шофьорите на НСО присветва с фарове на водача срещу тях, който се оказва, че снима.

Някои коментиращи припомнят, че когато има коли със специален режим на движение на пътя Законът за движение по пътищата регламентира всички останали участници незабавно да им осигурят път, като при необходимост спират, освобождават лентата за движение или се изместват встрани.

Според информация от НСО става дума за кортежа на ливанския президент - охраняемо лице от най-висока степен.

От службата определиха поведението на шофьора, който снима като “арогантно и безотговорно и представляващо пряка заплаха за охраняемото лице“.