Терзиев за сметосъбирането: Овладели сме кризата

“Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук по повод сметосъбирането в столичните райони “Люлин“ и “Красно село“.
“Столичното предприятие за третиране на отпадъци“(СПТО) – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система“, каза Терзиев и добави, че е заварил град на ръба на екологична катастрофа.
“Депото за отпадъци можеше да бъде запълнено само след няколко месеца. Заводът, в който трябва да се рециклира, почти не работеше, източваха се милиони, а огромна част от боклука просто се заравяше в земята, отбелязва столичният кмет.
“Нашата цел е проста – София да има стабилен, прозрачен и устойчив модел за управление на отпадъците, който не може да бъде изнудван, манипулиран или спиран от външни интереси”, каза още кметът на София.
