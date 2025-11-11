Украинската агенция за военно разузнаване (HUR) съобщи, че над 600 руски войници са загинали в Централния военен окръг на Русия от 2024 г. насам по причини, несвързани с бойни действия, включително употреба на наркотици, лоши условия на живот и самоубийства.

В изявление, публикувано тази седмица, HUR заяви, че смъртните случаи са свързани с „нехигиенични условия, алкохолизъм и злоупотреба с наркотици“ сред персонала. Агенцията твърди, че през 2024 г. са регистрирани най-малко 71 самоубийства, а през първата половина на 2025 г. е съобщено за още 86. Тя също така твърди, че 32 войници са починали от хранително отравяне и 112 от предозиране с наркотици досега тази година.

HUR описа ситуацията като доказателство за спад в морала в руската армия.

Миналия месец планът на Русия за попълване на окупационните си сили в Украйна беше в застой, особено в някои от най-бедните и отдалечени региони на страната, включително Република Саха (Якутия).

HUR, позовавайки се на вътрешни документи от руското Министерство на отбраната, твърди, че усилията за набиране на персонал в някои части на Русия, особено в Република Саха (Якутия), не отговарят на целите на Кремъл. Според разузнавателната агенция, центровете за набор в региона не са успели да изпълнят около 40% от квотите си.

Според HUR недостигът подчертава нарастващото недоволство сред жителите и нарастващата умора от войната, която вече навлиза в четвъртата си година.

В доклада на HUR се казва, че друг основен фактор за кризата с набирането на персонал са високите нива на жертви сред местното население – особено сред местните етнически групи като якутите, евенките и евените, които все по-често отказват да се бият и да умират за интересите на Москва.

Подобна тенденция, добави агенцията, се наблюдава и в други далекоизточни региони на Русия, където мотивацията за подписване на военни договори остава изключително ниска, въпреки държавната пропаганда и обещанията за финансови стимули.