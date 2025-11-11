Губернаторът на Калифорния разкритикува Доналд Тръмп на COP30

След като американският президент Доналд Тръмп пропусна климатичната среща на ООН в Амазония, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм привлече вниманието на COP30 и атакува политиката на своя републикански противник по отношение на изкопаемите горива.

Демократът, считан за потенциален кандидат за президентските избори през 2028 г., разкритикува Тръмп за излизането от Парижкото споразумение за климата и за “удвояването на глупостта си“ чрез про-петролната си позиция. Нюсъм заяви, че демократичната администрация ще се присъедини отново към Парижкото споразумение “без колебание“.

“Това е морално задължение, икономическа необходимост, и двете – и е отвратително, че той два пъти, а не веднъж, се е оттеглил от споразуменията“, посочи Нюсъм в отговор на въпрос на AFP в Белем, бразилския град в Амазонка, който е домакин на климатичната среща на върха COP30.

Нюсъм се появи заедно с Хелдер Барбальо, губернатор на щата Пара, чиято столица е Белем, на събитие в пристанището на града. Губернаторът на Калифорния изтъкна зелените постижения на Калифорния, отбелязвайки, че в момента две трети от електроенергията в щата се произвежда от възобновяеми източници.

Това беше първата спирка за лидера на четвъртата по големина икономика в света, следвана от церемония по подписване на споразумение с германската провинция Баден-Вюртемберг и пресконференция с бразилското ръководство на срещата.

Тръмп изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата при завръщането си на поста през януари и се подигра с идеята за глобалното затопляне, причинено от човека, наричайки я “измама“. Но Чампа Пател, изпълнителен директор за правителства и политика в Climate Group, която управлява коалицията Under2 на глобални държави и региони, заяви, че щатите в САЩ все още могат да следват климатичните планове, оставени от администрацията на бившия президент Джо Байдън, дори и да не участват в преговорите на срещата.

“Щатите имат тази пътна карта, те все още могат да я следват и да се придържат към духа на Париж“, каза Пател, добавяйки, че е важно да се покаже солидарност. “Дори ако националните правителства отстъпят или подкопаят собствените си ангажименти, поднационалните правителства, градовете, щатите и регионите са в авангарда на изпълнението“, добави тя. / БГНЕС