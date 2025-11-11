Съдът на ЕС отмени забраната новата минимална заплата да e по-ниска от действащата

Съдът на Европейския съюз (СЕС) отмени забраната за държавите, като България, в които действа механизъм за автоматично индексиране на минималната работна заплата (МРЗ), той да води до намаляването ѝ.

Днес СЕС е отменил две разпоредби от Директивата относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. Едната е именно тази, която въвежда забраната на общоевропейско ниво, съобщи "Лекс".

През 2023 г. в Кодекса на труда (КТ) беше установен механизъм за автоматично индексиране на МРЗ. В чл. 244 КТ беше предвидено, че „минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година“.

Освен това в ал. 3 на същата разпоредба беше записано, че определената по този ред минимална заплата „не може да е по-ниска от определената за предходната година“.

Директивата за адекватните МРЗ в ЕС беше оспорена в съда от Дания, която искаше да бъде отменена в цялост. Позицията на Дания е, че директивата нарушава разпределението на правомощията между Съюза и държавите членки, тъй като води до пряка намеса при определянето на заплащането и в правото на сдружаване – области, които съгласно договорите не попадат в обхвата на правомощията на Съюза.

В решението си от днес съдът видя такава намеса само по отношение на две разпоредби на директивата.

Първата е тази, с която директивата налага на държавите членки, в които има законоустановени минимални работни заплати, критерии, които следва да бъдат взети предвид в процедурите за определянето и актуализирането им. „По този начин директивата хармонизира част от съставните елементи на законоустановените минимални работни заплати, а оттам води и до пряка намеса при определянето на заплащането“, заключава съдът в Люксембург.

Втората въвежда именно правилото, което не позволява намаляването на законоустановените минимални заплати, когато националното законодателство предвижда автоматичен механизъм за коригиране на индексирането на тези заплати.

Както е известно, Асоциацията на индустриалния капитал в България оспори последното увеличение на МРЗ във Върховния административен съд. Той обаче отхвърли жалбата . Работодателите бяха направили искане да бъде сезиран СЕС, който да разтълкува именно отменените от него днес разпоредби от Директивата относно адекватността на минималната работна заплата в ЕС, но ВАС отказа да отправи преюдициално запитване.