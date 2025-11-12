Панама конфискува 12 тона кокаин, предназначен за САЩ

Панамските власти обявиха, че са конфискували голямо количество кокаин, предназначено за САЩ, на ферибот в Тихия океан.

Съобщението идва в момент, когато Вашингтон засилва военното си присъствие в Латинска Америка в борбата срещу наркотиците, предаде АФП.

Прокурорът Хулио Виляреал съобщи, че около 12 тона (около 13,2 американски тона) наркотици, „в този случай кокаин“, са били конфискувани при операция на 10 ноември, а 10 души са били арестувани.

Това е една от най-големите подобни акции в панамски води досега, каза той.

Панама е транзитен пункт за кокаин от Южна Америка, главно от Колумбия, предназначен за САЩ – най-големият потребител в света.

Виляреал посочи, че сред задържаните на ферибота, който е тръгнал от Колумбия, има граждани на Венецуела, Еквадор и Никарагуа.

През 2023 г. Панама е конфискувала общо 119 тона наркотици.

Страните от Латинска Америка се стремят да покажат усилията си в борбата с наркотиците, след като американските удари по предполагаеми кораби, превозващи наркотици, отнеха живота на най-малко 76 души досега в Карибско море и Тихия океан.

Вашингтон заяви, че военното му присъствие в региона е част от кампания срещу наркотиците, но Венецуела в частност се опасява, че всичко това е тактика за отстраняване на президента Николас Мадуро. | БГНЕС