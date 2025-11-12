Студ: Игуаните започват да "замръзват" и падат от дърветата във Флорида ВИДЕО

Първата голяма студена вълна за сезона връхлетя част от югоизточните щати на САЩ с рекордно ниски температури, което хвана неподготвени близо 18 милиона души в щатите Алабама, Флорида и Джорджия, предаде Асошиейтед прес, предаде Асошиейтед прес.

Междувременно на фона на преминаващия студен фронт няколко сантиметра сняг покриха районите около Големите езера, обхващащи общо пет езера в близост до или на границата с Канада, сред които и езерото Мичиган.

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток – и далеч на югоизток – от северната част на Големите равнини (щатите Монтана, Уайоминг, Северна Дакота, Южна Дакота и части от Минесота), които бяха обхванати от студени пориви на вятъра и сняг през уикенда. За голяма част от югоизточните щати това означаваше внезапен преход към температури, срещани обикновено през зимата, след като през последните няколко дни температурите достигнаха между 21 и 27 градуса по Целзий.

Някои дневни рекорди бяха "напълно надминати", каза метеорологът Скот Клийбауър, включително този за най-ниската температура, след като на летището в Джаксънвил, щата Флорида, рано сутринта вчера бяха регистрирани -2 градуса по Целзий. Това надмина предишния рекорд от 1 градус по Целзий, отчетен през 1977 г.

Югоизточната част на САЩ ще се сблъска с още няколко по-студени от нормалното дни, преди времето отново да се затопли към края на седмицата, отбелязва АП.

Клийбауър, метеоролог от Центъра за прогнозиране на времето в Националната метеорологична служба на САЩ, даде пример за това как ниските температури въздействат на животните, които не са свикнали с тях. Игуаните например започват да "замръзват" и да падат от дърветата, когато температурите паднат под 4 градуса по Целзий, заяви той. Вчера подобни температури се срещаха на много места в северната част на Флорида.

"Игуаните, поради своята природа, преминават в режим на оцеляване и тяхната система на практика се изключва", казва той. "Те не са свикнали с подобни температури. Те се сблъскват с тях едва няколко пъти в годината, ако изобщо това се случи", добави метеорологът.

Публикации, на които се виждат кадри на "замръзнали" влечуги, се появиха в социалните мрежи на фона също толкова изненаданите от необичайното време жители на Флорида, отбелязва АП.

(БТА)