Русия удари Херсонска област, има поне две жертви

Руските войски нанесоха удари в 31 населени места в Херсонска област през изтеклото денонощие, като в резултат на атаките има две жертви, а други двама души са ранени, съобщи в "Телеграм" ръководителят на военната администрация на областта Александър Прокудин, предаде Укринформ.

Руските сили са нанесли удари по критична и социална инфраструктура и жилищни райони на редица населени места в областта, като са повредили осем жилищни сгради и шест частни къщи. Руските сили са нанесли щети и на части от електропреносната мрежа, магазин и частни автомобили.

В резултат на руските атаки двама души са загинали, а други двама са ранени.