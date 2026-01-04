IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини

Русия удари Херсонска област, има поне две жертви

Руските сили са атакували в 31 населени места

04.01.2026 | 10:32 ч. 35
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Руските войски нанесоха удари в 31 населени места в Херсонска област през изтеклото денонощие, като в резултат на атаките има две жертви, а други двама души са ранени, съобщи в "Телеграм" ръководителят на военната администрация на областта Александър Прокудин, предаде Укринформ.

Руските сили са нанесли удари по критична и социална инфраструктура и жилищни райони на редица населени места в областта, като са повредили осем жилищни сгради и шест частни къщи. Руските сили са нанесли щети и на части от електропреносната мрежа, магазин и частни автомобили.

В резултат на руските атаки двама души са загинали, а други двама са ранени.

Тагове:

украйна русия война
