Берлин реже достъпа до базовите помощи на новите украинските бежанци

Правителството на германския канцлер Фридрих Мерц планира да спре достъпа за новопристигащите украински бежанци до базови социални помощи за граждани на Федералната република, предаде ДПА.

Законопроект, с който ДПА се запозна днес, предвижда правото на украинците, които са пристигнали в Германия след 1 април 2025 г., да изгубят правото на базови социални помощи, известни като "пари за гражданите". Вместо това новопристигналите украинци ще получават помощи в същия размер, какъвто получават и останалите търсещи убежище в Германия.

По този начин всеки украински бежанец ще получава по 411 евро на месец, вместо досегашните 563 евро, въпреки че разликата вероятно ще бъде компенсирана с други помощи.

Коалиционното правителство на Мерц постигна съгласие по този въпрос по време на преговорите за съставяне на кабинет след произведените през февруари парламентарни избори.

"Това ще насърчи интеграцията на бежанците от Украйна към трудовия пазар и към обществото, което ги приема", пише в законопроекта.

Очаква се следващата седмица кабинетът да даде зелена светлина за новите правила.

През октомври броят на украинските бежанци в Германия е възлизал на 1,26 млн. като за сравнение година по-рано те са били 1,18 млн. Този ръст до голяма степен се дължи на влязлото в сила през август решение на Киев да отмени забраната млади мъже между 18 и 22 г. да преминават свободно държавната граница на Украйна.

Около 700 000 украинци в Германия имат право на базови социални помощи, включително 200 000 деца, като през 2024 г. на украинските бежанци са изплатени около 6,3 млрд. евро.

Според Института за изследване на заетостта през четвъртото тримесечие на 2024 г. са работили около 242 000 бежанци от Украйна.

През миналата година 461 000 души в Германия са получили помощи за търсещи убежище.

Същевременно днес германският канцлер Фридрих Мерц призова украинския президент Володимир Зеленски да задържи младите украински мъже в тяхната страна. Призивът беше отправен след наскорошното решение на Киев да позволи на младите украинци да напускат страната, предаде Франс прес. Мерц е казал на Зеленски да „бди по-специално младите украинци да не идват, многобройни, в Германия, а да изпълняват дълга си в тяхната страна".

Мерц също така е призовал в телефонния разговор Зеленски да се бори енергично срещу корупцията./БТА