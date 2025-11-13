IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Мъж издъхна след трансплантация на коса в Турция

Тялото му е откарано за аутопсия, но все още няма информация за точната причина за смъртта

13.11.2025 | 22:15 ч. 2
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

36-годишен британец почина след присаждане на коса и стоматологични процедури в Турция. 

Мъжът пристигнал в Истанбул миналата седмица, за да се подложи на процедура по присаждане за коса в клиника в квартал Фуля, а на следващия ден имал зъболекарски преглед в квартал Аязага.

След лечението той се е върнал в хотела си в квартал Шишли и се е почувствал зле, пише "Дейли мейл". 

Мъжът е бил откаран спешно с линейка в болницата „Сейрантепе Хамидие Етфал" за лечение и изследвания, където е починал около 16:30 ч.

Тялото му е откарано за аутопсия, но все още няма информация за точната причина за смъртта. Започнато е разследване по случая. 

Турция е популярна дестинация за присаждане на коса, стоматологични процедури и козметични интервенции заради значително по-достъпните цени. 

Турският съвет за медицински туризъм твърди, че над 1 млн. души годишно пътуват до страната за присаждане на коса. Цените на процедурата започват от около 1700 евро. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мъж издъхна присаждане коса
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem