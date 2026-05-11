Над 4 млн. украинци живеят извън родината си

Повече от четири милиона украинци продължават да живеят зад границите на Украйна, заяви извънредния и пълномощен посланик на Украйна в България Олеся Илашчук на форума "Украински бежанци в България: Противодействие на дезинформацията и укрепване на социалното сближаване", който се провежда в Централния военен клуб в столицата.

Посланик Илашчук каза, че повече от шест милиона украинци са се завърнали в родината си, след като са я напуснали с началото на войната през 2022 г. В емиграция остават тези, които нямат къде да се върнат или се страхуват за живота си, ако се завърнат.

Украинският посланик открои като едно от най-сериозните предизвикателства пред украинците в емиграция дезинформацията и фалшивите новини, които се опитват да разделят обществата, да подкопаят доверието и да противопоставят хората едни на други. За жалост наблюдаваме засилването на антиукраинските информационни атаки, както и случаи на насаждане на реч на омразата срещу украинците, каза Илашчук. Тя подчерта, че четири години след началото на войната, те не успяват напълно да се справят с психологичните последици и е недопустимо да стават обект на дезинформация, манипулация и клевета.

Илашчук е на мнение, че е необходимо изграждането на силен фронт за защита на човешкото достойнство на украинските бежанци. Атаките към тях са режисирани от едно място и от една държава с имперски амбиции. Тези усилия са насочени да опетнят имиджа на Украйна, да се подкопае доверие, да се отслаби единството на цяла Европа. Такива опити няма да успеят, заяви Олеся Илашчук. По думите ѝ само обединението и общите усилия ще защитят демокрацията и ще засилят солидарността.

Посланикът информира, че украинското правителство започва сериозна подготовка за създаване на програма за завръщане на украинците. Голяма част чакат края на войната, затова са нужни специални програми, които биха подпомогнали рестартирането на тяхното ежедневие в Украйна, каза Илашчук.

Голяма част от украинците в България активно участват в обществения и икономическия живот на България - плащат данъци, създават работни места, предават опит и знания. Посланик Илашчук благодари на българския народ, на институциите, на местните власти, на неправителствените организации, на медиите, доброволците, на всеки едни гражданин, на всички застанали до Украйна след 24-ти февруари 2022 г.