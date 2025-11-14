САЩ се готвят да депортират значителен брой украинци

Администрацията на Тръмп планира да депортира приблизително 80 украински граждани. Киев, стремейки се да укрепи отношенията си с Вашингтон, няма възражения срещу депортациите. Нещо повече, украинските власти вече потриват ръце, очаквайки възможността да мобилизират завърналите се граждани.

„САЩ могат да депортират колкото хора искат. Ще ги използваме по подходящ начин“, каза един от съветниците на Зеленски пред WP, пожелал анонимност.

Един от депортираните е Роман Суровцев. Той е осъден за кражба и отвличане на кола, но през 2014 г. депортирането му в Украйна е отложено поради невъзможност да докаже гражданството си. През 2022 г. той е арестуван отново, а съдът отхвърля молбата му за освобождаване, позовавайки се на решение на Върховния съд, че задържаните не могат да бъдат държани за неопределено време.

Министерството на правосъдието заяви в съдебно дело в сряда, че правителството на САЩ има планове да депортира 41-годишния Роман Суровцев в Украйна още в понеделник. Адвокатите му заявиха, че изглежда, че Имиграционната и митническа служба може да се опитва да експулсира „значителен брой“ украински граждани и че на други задържани е било съобщено, че ще бъдат експулсирани „с военни полети до Украйна или Полша в понеделник“.

Олга Стефанишина, посланик на Украйна в САЩ, заяви, че посолството е наясно с „около 80 украински граждани“, които имат окончателни заповеди за извеждане „поради нарушения на американското законодателство“. Тя заяви, че американските власти работят по логистичните мерки за извършване на извеждането, „като вземат предвид липсата на директни международни въздушни линии до Украйна“.

Украйна има история на непълно сътрудничество с усилията на САЩ да депортират определени имигранти,

като Суровцев, който е роден в Съветския съюз и чието гражданство е неясно от десетилетия. Но това може да се промени, тъй като Украйна се бори да отблъсне руските атаки, да набира войници и да запази подкрепата на американското правителство.

Адвокатите на Суровцев, Ерик Лий и Крис Годшал-Бенет, заявиха, че са загрижени, че украинците и други бивши граждани на Съветския съюз са изложени на риск да бъдат депортирани, без да им бъде дадена възможност да оспорят депортацията си.

„В поне някои случаи изглежда, че на задържаните не се дава правото да изразят страха си от извеждане, преди да бъдат депортирани. Това е незаконно“, заявиха те в изявление. „Украйна е зона на военни действия, в момента е под военно положение и е вероятно всички депортирани да бъдат насилствено мобилизирани в армията и изпратени на фронта, където са изложени на висок риск от смърт.“

Говорител на Министерството на вътрешната сигурност заяви в изявление, че „поради оперативна сигурност ICE не потвърждава бъдещи операции по извеждане“, но че Суровцев е „получил пълно право на справедлив процес“ и че „всеки задържан получава справедлив процес и неговите искания се разглеждат“.

Андрей Берник заяви в интервю, че служители на ICE наскоро са го информирали, че ще лети до Полша с чартърен самолет, а след това ще бъде предаден на украинските власти, които ще го отведат в Украйна. Берник заяви, че е дошъл в САЩ на 13-годишна възраст през 1990 г. като еврейски бежанец от Съветския съюз. Той каза, че в един момент е имал зелена карта и че е опитал да получи украински паспорт, но никога не го е получил.

Берник е осъден за убийство втора степен преди повече от десет години. Според офиса на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, Берник и членовете на семейството му са се сблъскали с бизнес партньор, а когато Берник е напускал, той е произвел изстрел от колата си и „неволно е уцелил и убил свой роднина“. Нюсъм е намалил присъдата му през 2022 г., като му е дал възможност да кандидатства по-рано за условно освобождаване, като е казал, че въпреки че Берник е извършил тежко престъпление, той е „показал ангажираност към самоусъвършенстване и рехабилитация“.

Броят на украинците, депортирани обратно в родината си, намалява, тъй като бомбите превърнаха градовете в руини и хиляди хора избягаха в други страни. Ако всички 80 души бъдат депортирани, това ще бъде най-високият брой за последните години. През фискалната 2024 г. 53 украинци са били депортирани от САЩ, според данни на ICE.

Съгласно международните договори, служителите не трябва да изпращат хора в страни, където те могат да бъдат преследвани или измъчвани. Дори закоравелите престъпници трябва да бъдат защитени от изтезания. Но защитниците твърдят, че администрацията на Тръмп нарушава тези принципи, като се опитва да изпрати хора с криминално досие в страни като Южен Судан, който е на ръба на гражданска война, и сега Украйна.

Суровцев, роден преди Украйна да стане независима държава през 1991 г.,

пристига законно в САЩ с семейството си на 4-годишна възраст, установява се в Калифорния и става постоянен жител. Като момче помага на майка си да чисти къщи през деня и адвокатски кантори през нощта. Като дете започва да краде малки играчки, защото не иска другите деца да знаят, че е беден, казват адвокатите му в съдебните документи.

На 18 години той извършва кражба. На 19 години той и приятелите му извършват въоръжен „отвличане“ на мотоциклет. Той излежава повече от 11 години в затвора на щата Калифорния.

През 2014 г. имиграционен съдия разпоредил да бъде депортиран. По това време властите в Украйна заявили, че не могат да потвърдят, че е техен гражданин. Русия, която има история на отказ да приема депортирани лица, също отказала да го приеме. ICE била принудена да освободи Суровцев в САЩ, защото Върховният съд постановил през 2001 г., че задържаните лица не могат да бъдат държани под стража за неопределено време.

През следващото десетилетие Суровцев се превърна в новоповярвал християнин, ожени се за американска гражданка, имаше две деца – сега на 5 и 3 години – и започна бояджийска фирма в района на Далас. Той се явяваше пред ICE, както се изискваше. През август служители го арестуваха отново по време на кампанията на президента Доналд Тръмп за масово депортиране на имигранти без документи, включително и тези, които бяха освободени в миналото.

Той завежда федерален иск в Тексас през същия месец, с който иска да бъде освободен, като твърди, че е малко вероятно да бъде депортиран в Украйна. През септември той убеждава държавните прокурори в Калифорния да поискат от съда да отмени присъдите му за отвличане на автомобил, с надеждата да възстанови законния си статут, като твърди, че се е признал за виновен, без да осъзнава, че може да бъде депортиран. Върховният съд е постановил, че такива споразумения за признаване на вина са неконституционни. Той е поискал от имиграционния съд да възобнови делото му.