IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 124

Урсула: ЕС обмисля възможност да изтегли заем, за да финансира Украйна

Възможно е да се използва запорирано руско имущество, одбави председателят на ЕК

13.11.2025 | 19:52 ч. 50
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в Брюксел пред евродепутатите три възможности за продължаване на финансовата подкрепа на ЕС за Украйна. Очаква се през декември Европейският съвет да обсъди отново този въпрос и да приеме решение.

Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, втората възможност е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение, а третата е да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна. По нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема.

Свързани статии

Работим с Белгия и останалите държави от ЕС, каза Фон дер Лайен по повод сумата по запорираното руско имущество. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на руската държава. Според нея предоставянето на средства на Киев с използването на тези средства е най-добрият начин Русия да разбере, че времето не е на нейна страна.

Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима, добави тя. Предстоящата зима ще покаже бъдещето на войната, заради неуспехите си на бойното поле (руският президент Владимир) Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийна инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената за Русия да води война, настоя председателят на ЕК. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Урсула фон дер Лайен ЕС ЕК заем финансиране Украйна руски активи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem