Песков: Украйна ще трябва да се върне към преговорите рано или късно

След края на преговорите с Русия, Украйна рано или късно ще бъде принудена да се върне към диалог, но от много по-лоша позиция. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки съобщението на украинското външно министерство за края на преговорите, предава ТАСС.

"Предвид подобни изявления, украинската страна трябва да знае, че рано или късно ще бъде принудена да преговаря, но от много по-лоша позиция. Позицията на киевския режим се влошава ден след ден", подчерта Песков.

По думите му, Русия ще реагира, ако Съединените щати се откажат от забраната си за ядрени опити.

„Ако разглеждаме това (думите на Рубио - бел. ТАСС) като потвърждение, че САЩ се оттеглят от забраната за ядрени опити, то това е потвърждение на тези намерения, защото ядрените изпитания означават, че доста дългият период, в който беше в сила всеобхватната забрана за ядрени опити, ще бъде прекъснат“, посочи говорителят на Кремъл. „Както каза нашият президент, в този случай Русия ще действа съответно“, каза още Песков.

На 29 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови ядрените опити. Рубио от своя страна уточни на 13 ноември, че това „включва системите за доставка“. Държавният секретар обаче не потвърди окончателно, че САЩ не обмислят възобновяване на пълномащабните ядрени опити.