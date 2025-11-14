Финансовият отказ на САЩ блокира плана на НАТО за "летящ радар"

НАТО официално се отказа от плановете си за закупуване на системи за ранно предупреждение и управление (AEW&C) на Boeing E-7 Wedgetail, което нанесе пореден удар по програмата, след като както ВВС на САЩ, така и ВВС на Република Корея прекратиха собствените си планове за поръчки за самолета.

Отмяната на планираните поръчки за E-7 беше обявена от Министерството на отбраната на Нидерландия на 13 ноември, две години след като консорциум от седем съюзници от НАТО, включително Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Румъния и Съединените щати, обяви през ноември 2023 г., че е взел решение да закупи шест от самолетите, пише MWM. САЩ се оттеглиха от консорциума на НАТО, подкрепящ покупката на E-7, през юли, като Министерството на отбраната съобщи, че без подкрепата на Вашингтон "както стратегическите, така и финансовите основи са били загубени".

Необходимостта от E-7 се счита за особено спешна поради нарастващото остаряване на флота от ракети за електронна реактивна и бойна техника E-3 Sentry на НАТО.

Освен китайските системи KJ-500 и KJ-3000, никоя друга ракета за електронна реактивна и бойна техника не се счита за сравнима с E-7, като радарите на E-3 се считат за далеч от жизнеспособни за проследяване на цели с ниско радарно сечение, като руските крилати ракети Х-101, особено при електронни смущения. Възрастта на корпусите на E-3 също ограничава тяхната наличност, тъй като те все повече се износват от четири десетилетия употреба. Радарите за електронна реактивна и бойна техника се считат за особено важни за членовете на НАТО поради много по-малките размери на радарите на западните изтребители в сравнение с техните китайски и руски аналози.

F-16, който е гръбнакът на флотите на Алианса, например, носи радар, близо до една четвърт от размера на руските Су-30СМ и Су-35С, което прави подкрепата от големите сензори, носени от системите за електронна реактивна и бойна техника, критична.

В началото на юни Министерството на отбраната на САЩ обяви, че отменя планираната поръчка за E-7, в момент, когато Военновъздушните сили на САЩ са изправени пред нарастваща криза поради неспособността си да си позволят така необходимите нови поколения въоръжения, които да заменят остарялото оборудване от времето на Студената война. Значението на подмяната на E-3 беше подчертано преди това от командира на Тихоокеанските военновъздушни сили на САЩ генерал Кенет Уилсбах, който отбеляза през март 2022 г., малко след като първата среща с китайски стелт изтребители J-20 беше потвърдена:

„Нашият самолет за ранно предупреждение не можа да види J-20... Тези сензори, на които разчитаме в E-3, не са наистина способни през двадесет и първи век, особено срещу стелт платформа като J-20 или нещо подобно. Той просто не може да види тези платформи достатъчно далеч, за да може да осигури предимство на стрелците.“ „Ето защо бих искал да имам E-7“, добави той.

Въпреки че липсата на подобно усъвършенствани изтребители противник прави нуждата от E-7 да изглежда по-малко належаща в европейския театър на военните действия, Русия продължава да постига напредък към разполагането на значителен флот от стелт изтребители и дронове до средата на 2030-те години. Очаква се нов вариант на изтребителя Су-57, Су-57М1, да влезе в експлоатация преди 2030 г. със значително подобрени стелт възможности, наред с безпилотния стелт изтребител С-70 , който може да бъде последван в края на 2030-те години от стелт бомбардировачите ПАК ДП.

В Съединените щати отмяната на планираните поръчки за E-7 беше широко критикувана както заради потенциала му сериозно да подкопае бъдещата способност на ВВС на САЩ да проследяват китайски стелт изтребители в Тихия океан, така и поради много значителните му последици за защитата на американското въздушно пространство , по-специално над Аляска. Полезността на системите за реактивна и управляема борба (AEW&C) привлече все по-голямо внимание поради съобщеното им ефективно използване както от Русия в украинския театър на военните действия, така и от Пакистан за улесняване на свалянето на индийски изтребители през май 2025 г.