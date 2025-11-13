Европейската частна индустрия за дронове вижда възможности, а НАТО засилва отбраната

В склад на стотици километри от Украйна, работници в Северна Дания старателно сглобяват устройства против дронове.

Някои от тях ще бъдат изнесени за Киев с надеждата да заглушат руската технология на бойното поле, докато други ще бъдат изпратени през Европа в усилията за борба с поредица от нахлувания на дронове във въздушното пространство на НАТО, които поставиха континента нащрек.

Две датски компании, чийто бизнес е предимно свързан с отбраната, сега казват, че са наблюдавали скок в нови клиенти, които искат да използват тяхната технология за защита на обекти като летища, военни съоръжения и критична инфраструктура, всички от които са били обект на прелитания на дронове през последните седмици.

Технологията за радарно откриване на безпилотни летателни апарати на Weibel Scientific беше разположена преди ключова среща на върха на ЕС по-рано тази година на летището в Копенхаген, където неидентифицирани наблюдения на дронове затвориха въздушното пространство за часове през септември.

Фирмата за борба с дронове MyDefence изгражда преносими, носими радиочестотни устройства в склада си в Северна Дания, които прекъсват връзката между дрона и неговия пилот, неутрализирайки заплахата.

Така нареченото "заглушаване“ е ограничено и строго регулирано в Европейския съюз, но е широко разпространено на бойните полета в Украйна и е станало толкова широко разпространено там, че Русия и Украйна започнаха да разполагат дронове, свързани с тънки оптични кабели, които не разчитат на радиочестотни сигнали.

Русия също така изстрелва атакуващи дронове с допълнителни антени, за да възпрепятства усилията на Украйна за заглушаване.

Рязко увеличение на нахлуванията с дронове

Войната с дронове се разрасна след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 година, пише Euronews.

Русия бомбардира Украйна с атаки с дронове и ракети, поразявайки железопътни линии, енергийни съоръжения и градове в цялата страна.

В отговор Украйна предприе свои собствени удари по военни и енергийни цели дълбоко в Русия, използвайки дронове местно производство.

Но Европа като цяло сега е в повишена готовност, след като прелитанията на дронове във въздушното пространство на НАТО достигнаха безпрецедентен мащаб през септември, което накара европейските лидери да се споразумеят да разработят "стена от дронове“ по границите си, за да откриват, проследяват и прихващат по-добре дронове, нарушаващи въздушното пространство на Европа.

През ноември военни представители на НАТО заявиха, че нова американска система за борба с дронове е била разположена на източния фланг на алианса.

И след нарушаване на полското въздушно пространство, генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви създаването на програмата "Източен страж“, която има за цел да възпре по-нататъшни руски нахлувания.

Някои европейски служители определиха инцидентите като тестване на реакцията на НАТО от Москва, което повдигна въпроси относно това доколко алиансът е подготвен срещу потенциални заплахи от Русия.

Кремъл отхвърли твърденията, че Русия стои зад някои от неидентифицираните полети на дронове в Европа, като "неоснователни“.

Основните предизвикателства включват откриването на дронове, които понякога се бъркат с птици или самолети от радарните системи, и евтиното им сваляне.

Машините преди хората

Основана през 2013 г., MyDefence произвежда устройства, които могат да се използват за защита на летища, правителствени сгради и друга критична инфраструктура, но главният изпълнителен директор Дан Хермансен нарече войната между Русия и Украйна "повратна точка“ за компанията си.

Повече от 2000 бройки от нейния детектор "Wingman“ са доставени в Украйна, откакто Русия нахлу преди близо четири години.

"През последните няколко години чухме в Украйна, че искат да поставят машините пред хората“, за да спасят животи, каза Хермансен.

Миналата година MyDefence удвои приходите си до приблизително 18,7 милиона долара в сравнение с 2023 г.

След това дойдоха прелитанията на дронове по-рано тази година. Освен летището в Копенхаген, дронове прелетяха над четири по-малки датски летища, включително две, които служат като военни бази. Подобни инциденти имаше и в Румъния, Литва и Норвегия.

Технологии срещу дронове

На източния фланг на НАТО Дания, Полша и Румъния разполагат нова оръжейна система за защита от дронове.

Произведената в САЩ система Merops, която е достатъчно малка, за да се побере в задната част на пикап, може да идентифицира дронове и да се приближи до тях, използвайки изкуствен интелект за навигация, когато сателитните и електронните комуникации са заглушени.

Целта е границата с Русия да бъде толкова добре въоръжена, че силите на Москва да бъдат възпирани дори от идеята да преминат линията от Норвегия на север до Турция на юг, заявиха военни представители на НАТО.

Северно от Копенхаген, Weibel Scientific разработва доплерова радарна технология от 70-те години на миналия век.

Обикновено използвана в системи за проследяване на радарни системи за аерокосмическата индустрия, сега тя се прилага и за откриване на дронове, например на летището в Копенхаген.

Технологията може да определи скоростта на обект, като например дрон, въз основа на промяната в дължината на вълната на отразения сигнал.

След това е възможно да се предвиди посоката на движение на обекта, каза главният изпълнителен директор на Weibel Scientific Петер Рьопке.

"Войната в Украйна и особено как тя се разви през последните няколко години с технологията на дронове, означава, че този тип продукт е с голямо търсене“, каза Рьопке.

По-рано тази година Weibel осигури сделка за 65 милиона евро, която фирмата нарече "най-голямата си поръчка досега“.

Прелитанията на дронове увеличиха търсенето още повече, тъй като дискусията около предложената "стена от дронове“ продължи. Рьопке каза, че неговата технология може да се превърне в "ключов компонент“ на всеки бъдещ щит срещу дронове.