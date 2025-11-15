IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, трима са загинали

Засега няма индикации, че това е терористичен акт

15.11.2025 | 09:05 ч.
Трима души загинаха, а други трима са ранени, след като автобус се блъсна спирка в центъра на Стокхолм, съобщава шведската полиция, цитирана от ВВС.

Обстоятелствата около катастрофата в петък в 15:23 (14:23 GMT) на улица Валхалавеген в шведската столица все още остават неясни.

Шофьорът на автобуса е арестуван и е обвинен в причиняване на смърт и телесни повреди, съобщи полицията в изявление. Те обаче добавиха, че "в момента няма индикации инцидентът да е бил умишлен“.

Длъжностните лица се опитват да установят самоличността на жертвите.

Инцидентът е станал близо до университета Кралски технологичен институт.
Кадри от мястото на инцидента показват спасителни екипи, които помагат на хора, заклещени под двуетажния автобус.

Премиерът Улф Кристерсон каза, че мислите му са с жертвите и техните семейства.

"Хора, които може би са били на път за вкъщи при семейството, приятелите или за тиха вечер у дома. Все още не знаем причината, но в момента мислите ми са предимно с пострадалите и техните близки“, публикува той в X.

