Песков: Русия е заинтересована от скорошна среща между Путин и Тръмп

Среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп е възможна след задълбочена подготовка – щом бъдат създадени необходимите условия. Москва е заинтересована това да се случи възможно най-скоро, заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщи ТАСС.

Песков посочи необходимостта от прецизна подготовка на срещата. „Щом тази подготовка бъде завършена и се създадат условия за провеждане на срещата на върха, се надяваме, че тя ще се състои“, отбеляза той.

„Сега едва ли може да се прогнозира кога тези условия ще настъпят. Макар че, разбира се, всички сме заинтересовани това да стане по-скоро, отколкото по-късно“, добави прессекретарят.

Президентът на Финландия Александер Стуб заяви, че Москва „е пропуснала възможност“ за среща между лидерите на Русия и САЩ в Будапеща.

Когато обяви отмяната на срещата в Будапеща миналия месец, Тръмп подчерта, че е разочарован от Путин, като каза: "Всеки път, когато говоря с Владимир, имаме добри разговори, които не водят доникъде." На 22 октомври, във връзка с Украйна, американският президент наложи за пръв път по време на втория си мандат санкции на Русия, които засегнаха нефтените предприятия "Роснефт" и "Лукойл". Миналата неделя Тръмп заяви, че републиканците подготвят законодателство, което предвижда налагането на санкции на която и да е страна, която търгува с Русия, твърдение, което според Песков би се приело много зле от Москва.

"Ще следим развитието на този законопроект и какви ще са включените подробности. Ние, разбира се, бихме имали много негативно мнение за това", посочи Песков.

Тръмп вече рязко повиши митата за индийски стоки, като извади на преден план закупуването на руски нефт от страна на Индия, което Москва определи като незаконен търговски натиск.