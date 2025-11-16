Менопауза и мускулна маса: Как да поддържате сила и баланс

Ако сте преминали 40 или 50 години и чувствате, че нещо се е променило в тялото ви, трябва да знаете, че това е напълно нормално. Както обяснява Илона Калпарсоро, изпълнителен директор на Longevitas и експерт по добавки против стареене, с настъпването на менопаузата „нивата на естроген спадат, синтезът на протеини се забавя и мускулите вече не реагират по същия начин“.

Това води до „прогресивна загуба на мускулна маса (саркопения) и относително увеличаване на телесните мазнини, особено в коремната област“, добавя Хорхе Лобо, основател на Piko Studios, който обяснява, че тази комбинация „кара много жени да се чувстват по-малко силни или стабилни, а ежедневните дейности – като изкачване на стълби или носене на чанти – започват да изискват повече усилия“.

Добрата новина е, че е възможно да се поправи това и да се възвърне силата, енергията и мускулният тонус на всяка възраст. За да разберете как, прочетете най-добрите съвети и трикове, споделени от експерти, заедно с няколко продукта, които ще ви бъдат много полезни.

Как да възвърнем мускулната маса по време на менопаузата?

Всички експерти са съгласни, че е възможно да възвърнем силата и мускулната маса по време на менопаузата, и споделят и стъпките за постигането им:

Изпълнявайте силови тренировки поне два или три пъти седмично: работа с тежести, ластици за съпротивление или собствено телесно тегло. Д-р Ромина Кастаньо, гинеколог в болница „Киронсалуд Барселона“ и експерт по менопауза, добавя и значението на редовната аеробна активност, която помага за поддържане на сърдечносъдовото здраве.

Поддържайте диета, богата на протеини, здравословни мазнини, витамин D и калций. Приемът на добавки може да бъде много полезен за това. В този смисъл протеинът е ключов. Проучване, публикувано в научното списание Nutrients, показва, че жените над 40 години трябва да увеличат дневния си прием на протеини с до 30%, за да поддържат мускулна маса, особено в контекста на хормонална загуба. Освен това, витамините D3 и K2 са от съществено значение за подобряване на усвояването на калций и регулиране на мускулната функция.

Почивка и намаляване на нивата на стрес: за балансиране на хормоналната система и избягване на хронична умора.

За тази цел може да е полезно да имате личен треньор, който да ви помогне да изпълнявате правилните упражнения или можете да започнете промяната от вкъщи, с тези продукти, които ще ви бъдат от голяма полза.

Най-добрите продукти за увеличаване на мускулната маса по време на менопаузата

