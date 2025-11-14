Ванс за 2028 г.: Първо да спечелим междинните избори, после ще говоря с Тръмп

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше попитан от водещия на Fox News Шон Ханити дали обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г. в ново интервю, излъчено в четвъртък вечерта. Спекулациите относно потенциалната кандидатура на Ванс за президент през 2028 г. се засилиха, привличайки вниманието към ерата на Републиканската партия след Тръмп и ранната картина на следващия избирателен цикъл.

Ранните анкети показват, че настоящият вицепрезидент е потенциален фаворит за наследник на MAGA и Тръмп в Републиканската партия.

По време на интервюто за Fox, водещият попита Ванс за бъдещето му и дали е обмислял да се кандидатира.

"Бих казал, че съм мислил как би могъл да изглежда този момент след междинните избори“, каза Ванс и добави: "Но също така, когато мисля за това, се опитвам да го изхвърля от главата си и да си напомня, че американският народ ме избра да свърша работа точно сега и моята работа е да я свърша".

Вицепрезидентът отбеляза, че ако "започнете да се разсейвате и да се фокусирате върху това, което предстои“, това може "да влоши работата, която имате“. Ванс подчерта, че в момента е фокусиран върху това републиканците да спечелят междинните избори догодина.

"Ще спечелим междинните избори, ще направим всичко възможно, за да спечелим междинните избори, а след това ще седна с президента на Съединените щати и ще поговоря с него за това“, каза Ванс и още веднъж каза, че за момента предпочита да се съсредоточи върху настоящето.

Критики към демократите

Вицепрезидентът направи и първи коментар относно официалното отваряне на федералното правителство, казвайки, че спирането на работата на правителството е причинило огромна болка на американците.

"Ето какво всъщност постигнаха демократите - те причиниха много стрес на нашите войски. Те накараха нашите авиодиспечери да не получават заплащане. Те причиниха много анулирани полети. Те накараха много хора да си мислят, че няма да получат хранителните си помощи. Всичко буквално за нищо“, каза Ванс пред водещия на Fox News.

Вицепрезидентът отправи остра критика към крайната левица, обвинявайки я, че е готова да "изгори цялата страна“, за да стигне до президента Доналд Тръмп.

Ванс твърди, че споразумението в Камарата на представителите, което сложи край на спирането на работата на правителството, е идентично с това, което висши демократи отхвърлиха седмици по-рано.

"Можехме да сключим точно това споразумение преди 45 дни. Всъщност се срещнахме с Хакийм Джефрис и Чък Шумер и казахме, че ще приемем точно това споразумение, но те казаха "Не“.

Вицепрезидентът обаче отдаде заслуженото и на някои демократи, които се въздържаха от партийния скандал около спирането на работата на правителството, разкривайки съдържанието на задкулисните политически разговори.

"Отдавам голяма заслуга на умерените демократи в Сената, които бяха с нас от самото начало. В частност, демократите биха признали, че позицията на крайната им левица е луда. Но всички те се чувстват малко сякаш са държани като заложници на крайната си левица“, добави Ванс.

Похвали към президента Тръмп

Вицепрезидентът продължи да хвали лидерството на президента Доналд Тръмп по време на 43-дневната противопоставяне, казвайки, че те "са знаели, че това ще се случи“.

"Президентът на Съединените щати казваше всеки ден, че в крайна сметка демократите ще осъзнаят, че това е абсурдна позиция, трябва да отворим отново правителството и те точно това направиха“, каза Ванс.

Президентът Тръмп подписа закон за финансиране на правителството отново в сряда вечерта. В понеделник той сигнализира, че правителството скоро ще отвори, тъй като последствията от прекъсването на финансирането продължиха да се трупат като снежна топка, включително пропуснати заплати за федералните служители и закъснения на авиокомпаниите, произтичащи от недостиг на персонал за авиодиспечери.

Вицепрезидентът Ванс твърди, че спирането на работата на правителството на САЩ ефективно е сложило край на кариерата на лидера на малцинството в Сената, сенатор Чък Шумер, демократ от Ню Йорк, наричайки 43-дневното изпитание "политически глупаво“ и "огромна политическа грешка“ за демократите.

"Какво невероятно съпоставяне на приоритети. Ние се грижим за американците. Те се грижат за нелегалните имигранти, това е вярно от години. Те го показаха съвсем ясно с тази битка за спиране на работата на правителството", на мнение е Ванс.