Китай съобщи за най-голямото находище на злато от повече от седем десетилетия

Китай обяви откриването на най-голямото находище на злато, открито в страната от 1949 г. насам, с приблизително 1444 тона резерви в провинция Ляонин. Откритието, завършено само за 15 месеца, идва в момент, когато цените на златото достигат рекордни върхове.

Министерството на природните ресурси на Китай потвърди откриването на находището Дадонгоу в петък. Това е най-голямото единично находище на злато, съобщено в страната от основаването на Китайската народна република през 1949 г. Според властите, обектът съдържа приблизително 2,586 милиона тона руда със средно съдържание от 0,56 грама на тон, което се равнява на около 1444 тона злато.

По текущи цени този обем злато струва над 166 милиарда евро. Златото достигна рекордни нива тази година, търгувайки се на над 115 000 евро за килограм.

Проектът е осъществен от държавната Ляонингска геоложка и минна група, която е разположила близо 1000 техници и работници и е завършила проучването само за 15 месеца - необичайно кратък период за находище с такъв размер.

Министерството е определило находката като "ултра голяма“, но с ниско качество и е заявило, че вече е преминала първоначална оценка за икономическа осъществимост.

Властите обаче не са разкрили точното местоположение на обекта, освен че са потвърдили, че се намира в източната провинция Ляонин, което е довело до спекулации относно стратегическите съображения, стоящи зад ограниченото разкриване на информация.

Сигурен актив в бурни времена

Откритието идва в период на нарастващо търсене на злато. Цените са се повишили с повече от 50% тази година, подхранвани от по-слабия долар, геополитическото напрежение и силните покупки от централните банки - особено в развиващите се икономики, които искат да диверсифицират резервите си.

Китай ускори усилията си за проучване на минерали през последните години. През 2024 г. официални лица съобщиха за откриването на находище от над 1000 тона в провинция Хунан и друго от над 40 тона в Гансу през октомври. Страната е произвела 377,24 тона злато през 2024 г., което е с 0,56% повече спрямо предходната година.

Вътрешното потребление достигна 985,31 тона през 2024 г., като търсенето на кюлчета и монети се е увеличило с над 24% на годишна база. Анализаторите казват, че тенденцията отразява нарастващия интерес сред разрастващата се средна класа на Китай към защитата на богатството на фона на глобалната икономическа несигурност - което прави златото все по-популярен сигурен актив в цялата страна.