Военните чистки на Си показват безпокойство относно ядрените сили на Китай

Ядрените сили на Китай се разширяват бързо. И все пак, зад този ръст, мащабната чистка на генерали и военни лидери от страна на висшия лидер Си Дзинпин разкри дълбоко вкоренена корупция и повдигна въпроси относно способността на страната да управлява нарастващия си арсенал, пише NYT.

Несигурността засилва опасенията относно нова ера на нестабилност в световната ядрена политика, тъй като президентът Тръмп призова за подновяване на американските ядрени изпитания, а Вашингтон също така настоява за големи промени във въоръжените си сили.

Министърът на отбраната на президента Тръмп, Пийт Хегсет, уволни или отстрани от длъжност най-малко две дузини генерали и адмирали през последните девет месеца, действия, които са безпрецедентни през последните десетилетия и идват с малко обяснение. Промените породиха опасения от нарастваща политическа намеса във въоръжените сили, които отдавна се гордеят с аполитичността си.

В Пекин чистките на Си в Народноосвободителната армия засегнаха много повече. Той извърши чистка , която разтърси Ракетните сили - подразделението, което ръководи ядрените сили на Китай и е ключова част от амбицията на Си да изгради „армия от световна класа“ до 2049 г. Висши командири изчезнаха. Други бяха хвърлени в затвора. А на изпълнителите в отбраната бяха отнети партийните им титли и задържани за разследване.

Макар мотивите на Тръмп и Хегсет за преструктурирането на американската армия да не са напълно ясни, чистките на Си произтичат от урок, който той е извлякъл от историята: че Комунистическата партия оцелява само, когато армията се подчинява безпрекословно на един лидер.

В началото на управлението си Си предупреди, че Съветският съюз се е разпаднал, защото партията е загубила контрол над армията си

и никой „истински мъж“ не се е появил, отбеляза Джоузеф Торигиан, доцент в Американския университет, който е изучавал отношенията на китайските лидери с военните.

Военните му чистки вероятно отразяват манията му да се подготвя за най-лошите сценарии у дома и в чужбина, независимо дали става въпрос за протести заради икономически проблеми или политическо потискане, или за необходимостта да се бие със Съединените щати във война за Тайван, демократично управлявания остров, който Пекин твърди, че е негова територия.

В коментар от вторник, официалният вестник на Народноосвободителната армия написа: „За нашите военни борбата срещу корупцията е основна политическа битка, която те не могат да си позволят да загубят и не бива да губят. Тя се отнася до дългосрочната стабилност на партията и страната и се отнася до това да се гарантира, че социалистическата червена държава никога няма да промени цвета си.“

Това също така подчертава основна разлика между функциите на военните в двете страни: в Китай армията е създадена, за да защитава предимно управляващата партия; в Съединените щати тя е предназначена да защитава цялата нация и да стои отделно от политиката.

Прогонването на властите в Китай разкрива сериозна дисфункция във войската и смътна увереност в бойната ѝ готовност. Това също така предполага, че Народноосвободителната армия (НОАК) може би е една от малкото организации, които Си, може би най-могъщият лидер на Китай след Мао Дзедун, не е успял да постави под свой контрол.

„Корупцията е много реален проблем за НОАК и всъщност е разрушителна за военните, поради което Си е сериозен в идеята да я изкорени“, каза Джонатан Чин , изследовател в Института Брукингс, който преди това е работил в ЦРУ, анализирайки китайската политика.

Когато Си дойде на власт през 2012 г., китайската армия беше измъчвана от проблем с имиджа си като огнище на корупция. Висшите командири финансираха разточителен начин на живот чрез подкупи и злоупотреби. Повишенията често се продаваха. А военните регистрационни номера се продаваха на цивилни, тъй като те осигуряваха на собствениците си почти безнаказаност по китайските пътища.

Си обеща да професионализира НОАК и да гарантира, че тя ще му се отчита като ръководител на партията; той бързо отстрани съперничещи си фракции, водени от командири, лоялни на предишни лидери. Десетилетие по-късно „чистката“ само се засили, като дори засегна висши ръководители, подбрани от Си. Това включва генерал Хе Уейдун , който беше трети във военната йерархия на Китай, когато беше изключен от партията на 17 октомври, обвинен в корупция и злоупотреба с власт.

Сред другите изгонени генерали е адмирал Мяо Хуа, който отговаряше за политическата дисциплина във войската и беше разследван миналата година. Друг е генерал Лин Сянъян, който отговаряше за Източното командване на театъра на военните действия, което е от основно значение за всяка война за Тайван.

Може би най-тревожни за Си са признаците на корупция в ракетните сили,

които контролират почти всички ядрени ракети на Китай и са смятани за едно от бижутата в короната на китайската армия. От 2023 г. насам този вид войски е разтърсен от серия чистки на висши командири заради корупция, което повдига въпроси относно тяхната ефективност. Доклад на Пентагона от миналата година заяви, че измамите в ракетните сили са довели до проблеми, свързани с изграждането на подземни ракетни силози.

Анализатори казват, че този отрасъл е разпространен за корупция, тъй като поддържа един от най-големите бюджети в китайската армия. За разлика от бойните самолети и танкове, ракетите също рядко се тестват, което увеличава трудността при разкриване на злоупотреби.

Някои анализатори казват, че корупцията в ракетните сили може да се подхранва и от скептицизма, че Китай някога ще започне война. Ако имаше по-голямо чувство за неотложност, твърдят те, вероятно щеше да има по-малък шанс доставчиците на отбранителни услуги да спестят пари, а военните лидери да си напълнят джобовете.

В същото време, военната модернизация на Китай напредва с бързи темпове.