Паскал Донахю подава оставка като председател на Еврогрупата

Той наскоро бе преизбран за нов мандат начело на Еврогрупата

18.11.2025 | 16:37 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Подавам оставка като председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, считано от днес, се посочва в изявление на Паскал Донахю, разпространено от пресслужбата на Европейския съвет. Донахю пояснява, че скоро ще поеме висок пост в Световната банка във Вашингтон.

Укрепихме еврото благодарение на сътрудничеството в Еврогрупата, нашата валута е не само икономически проект, а и резултат от споделени ценности. Вярвам, че постигнахме напредък, включително със съгласуването на бюджетните политики, приемането в еврозоната на България и Хърватия, с работата по съюза на капиталовите пазари, цифровото евро и банковия съюз, добавя Донахю.

Мисията на Световната банка е водеща в нашия свят с разработването на политики и предоставянето на финансова подкрепа. Новият пост е възможност да продължа службата за обществото по различен начин, добавя той.

Донахю наскоро бе преизбран за нов мандат начело на Еврогрупата. В днешното съобщение се пояснява, че предстои избор на негов приемник възможно най-скоро. Междувременно министърът на финансите на Кипър ще изпълнява длъжността. Кипър поема председателството на Съвета на ЕС от януари догодина.
(кор. на БТА Николай Желязков)

Това се случи Dnes

Поскол Донахю председател Еврогрупата
