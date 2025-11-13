IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ООН определя 16 горещи точки на глад по света

Афганистан, ДР Конго, Сомалия са сред най-тежко засегнатите

13.11.2025
Двете агенции на ООН по прехраната – Световната програма по прехраната (WFP) и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) – предупредиха, че милиони хора по света са изправени пред риск от глад и недохранване. Недостигът на финансиране допълнително утежнява кризата.

В съвместен доклад агенциите посочват, че конфликтите и насилието са основната причина за рязко влошаване на продоволствената сигурност в повечето застрашени държави.

Хаити, Мали, Палестина, Южен Судан, Судан, Йемен са сред най-тежко засегнатите, а населението е изправено пред непосредствен риск от катастрофален глад.

Като зони с “много висок риск“ са посочени също Афганистан, Демократична република Конго, Мианмар, Нигерия, Сомалия и Сирия, а в списъка са включени и Буркина Фасо, Чад, Кения и ситуацията на рохинджа бежанците в Бангладеш.

“Намираме се на ръба на напълно предотвратима катастрофа от глад, която заплашва с масов глад в редица страни“, предупреди изпълнителният директор на WFP Синди Маккейн, уточнявайки, че без действие това ще доведе до още повече нестабилност, миграция и конфликти.

Финансирането на хуманитарната помощ е “опасно недостатъчно“ – събрани са само 10,5 млрд. долара от необходимите 29 млрд. за подпомагане на застрашените хора. Заради тези съкращения WFP е била принудена да намали помощта за бежанци и вътрешно разселени лица и да спре училищните програми за хранене в някои държави.

FAO от своя страна предупреди, че липсата на средства застрашава земеделските средства за препитание – ключови за стабилизиране на производството и предотвратяване на нови кризи. Сред спешните нужди са финансиране за семена и ветеринарни услуги, за да се избегнат нови шокове преди началото на сеитбените сезони.

ООН недохранване глад криза горещи точки Афганистан ДР Конго Сомалия
