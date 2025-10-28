IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ООН обвини Русия в използване на дронове за преследване на цивилни близо до фронта

Атаките са засегнали и екипи за първа помощ, включително линейки и пожарникари

28.10.2025 | 20:31 ч.
Reuters

Reuters

Руски сили са използвали дронове, за да преследват и изселват цивилни от домовете им близо до фронтовата линия в Украйна, съобщи Ройтерс на 27 октомври, позовавайки се на ново разследване на ООН, представено на Общото събрание.

Независимата международна комисия за разследване на Украйна установи, че координираните атаки с дронове, извършвани в продължение на повече от година, представляват престъпление срещу човечеството - насилствено преместване на население.

Разследващи заявиха, че руските войски умишлено са атакували цивилни и цивилни структури в 300-километров район, обхващащ областите Херсон, Днепропетровск и Николаев, принуждавайки хората да бягат.

Докладът се основава на 226 интервюта с жертви, свидетели, хуманитарни работници и местни служители, както и на проверени видеоклипове, показващи как цивилни са "преследвани“ от дронове.

Разследващи на ООН заявиха, че атаките са засегнали и екипи за първа помощ, включително линейки и пожарникари, въпреки ясните хуманитарни обозначения.

Русия отрича умишлено да е атакувала цивилни и отказва да сътрудничи с комисията на ООН, която преди това е обвинявала Русия във военни престъпления като депортирането на украински деца.

