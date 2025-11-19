Корупционният скандал в Украйна засилва натиска върху „номер две“ на Зеленски

Обкръжението около фигурата на Андрий Ермак, който досега беше мозъкът на администрацията на украинския президент Володимир Зеленски, започна да се стеснява тази седмица, след като депутати и съветници на държавния глава поискаха неговото уволнение, за да се сложи край на огромния политически скандал, предизвикан от случая с корупция в енергийния сектор, разследван от Националната антикорупционна служба, пише El Mundo.

Зеленски вече беше принуден да се раздели с двама от министрите си, министъра на енергетиката Свитлана Гринчук и министъра на правосъдието Херман Галущенко, миналата седмица, на фона на цунамито от разкрития, които обвиняват в този случай много лица, близки до най-тесния му кръг.

Ермак, шеф на президентската канцелария, е обвинен от опозиционни политици, че е изградил мрежа от влияния и интереси, които са най-малкото проблематични. През януари миналата година, когато този вестник го попита по този въпрос, украинският лидер отговори:

„Украйна е демократична страна и ние сме много щастливи, че можем да чуем различни мнения. За това се борихме в две революции. Това е част от нашите ценности. Но трябва да се обърне внимание на фактите. Зеленски дойде на власт, отхвърляйки много от нещата, които другите бяха приели. Единствената му цел беше да реформира страната. Самата Европейска комисия признава борбата, която Украйна води срещу корупцията. Но реформите са трудни, особено в разгара на тази трагедия, която е войната“.

Федор Вениславски, един от депутатите от същата политическа формация, която води Зеленски, „Слуга на народа“, призна във вторник, че неговите колеги са обсъдили през деня възможността да се откажат от Ермак и че „доста“ от тях са за. „Много се говори, че Ермак трябва да подаде оставка, но решението е на президента“, заяви той в интервю.

Според местните медии, преди пътуването си до Испания държавният глава се е срещнал с най-близките си сътрудници, сред които са били премиерът Юлия Свириденко, вицепремиерът Михайло Федоров и шефът на разузнавателната служба Кирил Буданов. Повечето от тях, добавиха украинските медии, също са му препоръчали да уволни Ермак.

Според „Правда Украйна“ в партията „Слуга на народа“ се е образувала група депутати, които „заплашват да напуснат“ партията, ако не бъдат предприети мерки срещу Ермак. „Фракцията ще се разпадне“, пише същото издание в своя анализ.

Политическото събитие също така разшири пукнатините, които се наблюдаваха в единството, поддържано в продължение на месеци от различните формации в страната. Много фигури от опозицията вече няколко месеца критикуват поведението на Зеленски, когото обвиняват, че приема все по-авторитарен стил.

Констатациите на Националната антикорупционна служба (НАБУ) засилиха личната конфронтация между президента и неговия предшественик, бившия президент Петро Порошенко, който е подложен на дълъг списък от санкции, наложени от формацията на държавния глава, който го обвинява в „измяна“ – обвинение, което той счита за чист политически трик на своя съперник. Като основен лидер на украинската опозиция, Порошенко се яви във вторник в местния парламент заедно с няколко от своите депутати, изисквайки колективната оставка на изпълнителната власт и блокирайки работата на камарата.

Операцията, наречена „Операция Мидас“, предизвика истинско политическо земетресение в Украйна в разгара на нестабилната военна ситуация, в която се намира страната в конфронтацията си с Русия, която продължава да напредва по повечето фронтове в източната част на страната.

В сряда руската авиация предприе нова вълна от ракетни и дронови атаки, които засегнаха дълъг списък от градове в страната, от Харков, където инцидентът доведе до десетки ранени и значителни разрушения, до Тернопол, където загинаха най-малко девет души, Бурштин и Леопол. Държавната електроенергийна компания „Укрэнерго“ обясни в социалните мрежи, че това е поредната атака срещу подобни съоръжения, включително електроцентралата, разположена близо до споменатия град Бурштин.

Именно комбинацията от повтарящите се прекъсвания на електрозахранването, от които украинците страдат от седмици, и информацията за комисионните, които членовете на мрежата, посочена от Nabu, са изисквали за извършване на работи за защита на електропреносната мрежа, са предизвикали колективното възмущение.

Изтичането в местните медии на снимки на огромни пакети с пачки от 100-доларови банкноти или на разкоша, в който живееха обвиняемите – един от тях, Тимур Миндич, имаше тоалетни, частично покрити със злато – предизвикаха социална истерия, невиждана в повече от трите години, откакто Москва започна своята мащабна инвазия.

Заглавия от типа „Как приятелите на президента ограбиха страната по време на войната“ отразяват народното недоволство,

предизвикано от случая, който представлява най-голямата заплаха за продължаването на мандата на Зеленски откакто той дойде на власт.

Националната антикорупционна служба и прокуратурата за борба с корупцията (Sapo) са повдигнали обвинения срещу осем заподозрени за подкуп, злоупотреба и незаконно обогатяване. Във вторник съдебните власти постановиха задържане на бившия вицепремиер Олексий Чернишов, освен ако не плати гаранция в размер на милиони.

Чернишов, който е много близък с Зеленски и съпругата му, е бил част от структурата, която според Sapo е била ръководена от споменатия Тимур Миндич, друг близък сътрудник на президента от времето, когато той се е занимавал с комедия. Миндич успя да избяга от Украйна в Израел – той е гражданин на тази страна – часове преди полицията да се яви в дома му, което накара украинските медии да спекулират, че е възможно да е бил предупреден за акцията.

„Фактите, които вече са разсекретени от антикорупционните власти, сочат, че Тимур Миндич е само върхът на айсберга на корупцията”, написа преди дни "Украинска Правда".

Замесените лица са използвали псевдоними, сякаш са част от мафия. Тимур Миндич е бил наричан „Карлсон“, а Чернишов – „Че Гевара“. Друг от използваните псевдоними, Али Баба, вече е породил цунами от меми в социалните мрежи, които не спират да говорят за персонажа и всички „крадци“, които са го придружавали. В един от известните разговори един от тях се оплаква от „болки в гърба“ поради многократните си пътувания с чанти, пълни с пари.

На 11-ти, докато се увеличаваха изтичанията на информация за официалното разследване, секретарят на Националния съвет за сигурност и бивш министър на отбраната Рустем Умеров също напусна страната, за да посети Турция, откъдето все още не се е върнал. Според служителя става въпрос за „работно пътуване“.

Разследването се разшири и обхвана сектори като Министерството на отбраната и самите институции, отговарящи за разследването.

Обширната документация, събрана от разследващите, възкреси фигурата на стари познати на украинската общественост като Андрий Деркач, бивш депутат, преминал на руска страна – сега е сенатор на вражеската страна – и станал шеф на основната местна компания за производство на електроенергия, Energoatom, която сега се намира в епицентъра на случая с корупция.

Според съобщение, публикувано от НАБУ на 10-ти миналия месец, Миндич е създал цяла мрежа от корупция около Energoatom, която прибирала между 10 и 15% от всеки договор, подписан от тази компания.

„В резултат на 15 месеца работа и 1000 часа записи ние документирахме дейността на високопоставена престъпна организация“, се казва в съобщението. Експертите оценяват, че са били присвоени около 100 милиона долара.