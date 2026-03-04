Иран: Военноморските сили имат тотален контрол над Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че има "тотален контрол“ над Ормузкия проток - стратегическа транзитна точка за световната търговия с петрол на входа на Персийския залив, предаде Франс прес.

"В момента Ормузкият проток е под тоталния контрол на военноморските сили на Ислямската република“, заяви Мохамад Акбарзаде, висш началник във военноморските сили на Революционната гвардия, цитиран от информационната агенция Фарс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза във вторник, че кораби на американския военноморски флот може да ескортират петролни танкери през протока, "ако е необходимо“, посочва АФП.

В събота САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция срещу Иран, в отговор на която силите на Техеран нанесоха удари по израелска територия и по американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес КГИР заяви, че е поразил втора американска система за противовъздушна отбрана ТААД (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

