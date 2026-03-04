Зукърбърг влезе в Бункера на милиардерите със $170 млн.

Основателят на “Фейсбук” Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан са купили имение за 170 милиона долара на частен остров в залива Бискейн в Маями, известен още като Бункера на милиардерите, съобщи Bloomberg. Имението на адрес Indian Creek Island Road 7 е най-скъпата продажба на жилище в окръг Маями-Дейд, посочва изданието.

Имотът преди това е бил собственост на д-р Арън Ролинс, известен козметичен хирург, и съпругата му Марин Ролинс, агент по недвижими имоти. Дуото купило парцела за 30 милиона долара през 2020 г.

Къщата с площ от 2787 кв. м включва девет спални, док, библиотека с таен проход, плувен басейн и огромен аквариум, пише Труд news. Проектиран от Ферис Рафаули, имотът беше обявен за продажба през ноември 2025 г. за 200 милиона долара. С покупката Зукърбърг се присъединява към нарастващия списък от милиардери от Силициевата долина, които купуват едни от най-скъпите домове в Маями поради предложения от Калифорния “данък за милиардери”.

Островът има само 41 къщи и население от 84 жители и отдавна привлича богати хора, което му е спечелило прякора Бункер на милиардерите.