ЕК: Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията

Говорител на Европейската комисия заяви, че Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията. Това е един от основните принципи на ЕС.

Украинският президент Володимир Зеленски вече взе мерки и това показва, че приема въпроса сериозно, добави говорителят и отбеляза, че темата за борбата с корупцията е ключова част от предприсъединителните разговори. По неговите думи последните събития показват, че украинските институции за борба с корупцията работят и затова комисията ги приветства.

Говорителят на ЕК посочи, че руският президент Владимир Путин за пореден път е показал незаинтересованост от постигането на мир с последните удари по Украйна. Няма да оставим Украйна сама, обобщи говорителят. / БТА