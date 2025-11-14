IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

ЕК: Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията

Зеленски показа, че приема въпроса сериозно, добави говорител

14.11.2025 | 15:52 ч. 5
Reuters

Reuters

Говорител на Европейската комисия заяви, че Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията. Това е един от основните принципи на ЕС.

Украинският президент Володимир Зеленски вече взе мерки и това показва, че приема въпроса сериозно, добави говорителят и отбеляза, че темата за борбата с корупцията е ключова част от предприсъединителните разговори. По неговите думи последните събития показват, че украинските институции за борба с корупцията работят и затова комисията ги приветства.

Свързани статии

Говорителят на ЕК посочи, че руският президент Владимир Путин за пореден път е показал незаинтересованост от постигането на мир с последните удари по Украйна. Няма да оставим Украйна сама, обобщи говорителят. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Украйна корупция ЕК ЕС нулева толерантност
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem