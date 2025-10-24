Зеленски призова за санкции срещу всички руски петролни компании

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Киев да наложат санкции срещу всички руски петролни компании, терминали и сенчестия флот на Москва, за да не може тя да финансира войната си срещу Украйна, предаде Ройтерс.

В изказване в присъствието на част от лидерите от така наречената Коалиция на желаещите украинският лидер посочи, че Русия, която атакува украинската енергетика, се опитва да използва предстоящата зима като средство за натиск върху Украйна.

"Мир се постига с натиск върху агресора", каза Зеленски.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте посочи, че с въведените от САЩ нови санкции срещу Москва натискът върху руския президент Владимир Путин се засилва още повече, и добави, че парите на Путин са на привършване.

"Нашата подкрепа за Украйна дава резултат", посочи генералният секретар на алианса. По думите му Путин постига само незначителни успехи на бойното поле в Украйна.

Рюте също е в Лондон за срещата на Коалицията на желаещите, група страни, подкрепящи Украйна.

Нидерландският премиер Дик Схоф призова ЕС да последва примера на САЩ и да санкционира руските петролни компании, за да накара Путин да прекрати войната в Украйна.

"Би било добре ЕС да заимства американско-британския модел и да санкционира "Лукойл" и "Роснефт", каза той на срещата в Лондон. "Трябва да направим повече за ликвидирането на системата със сенчестия флот и Нидерландия няма да избяга от задълженията си, свързани с този въпрос в Северно море." (БТА)