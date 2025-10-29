Украйна е поразила две руски петролни рафинерии

Снощи са били поразени две руски петролни рафинерии и газопреработвателно съоръжение, като в обектите са избухнали експлозии и пожари, съобщава агенция Ройтерс, позоваавайки се на украинските въоръжени сили,

Атаките са поразили руската Марийска рафинерия, друг нефтопреработвателен завод в Новоспаско, както и газопреработвателно съоръжение в град Будьонновск, се казва в публикация в Telegram украинския Генерален щаб.

Местни жители потвърдиха атаката срещу рафинерията в Новоспаско в Уляновска област, допълва Укринформ. Губернаторът на областта също потвърди, че е имало нападение, но не спомена рафинерията.

Дронове са поразили и нефтохимическия завод “Ставролен“ в Будьонновск, в района на Ставропол. “Ставролен“ е един от основните производители на полиетилен и полипропилен в Русия.

Ръководителят на местните власти потвърди за удари в града, но заяви, че атаката „не е причинила значителни щети“.

Руското Министерство на отбраната заяви, че снощи в Русия са били свалени общо 100 украински дрона. / БТА