Додик: Република Сръбска има втори Додик

Изборната активност беше ниска

24.11.2025 | 08:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Председателят на Съюза на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик се похвали, че на предсрочните избори за президент на Република Сръбска е победил кандидатът на партията Синиша Каран.

„Активността беше ниска. Народът не искаше тези избори. Опозицията изкара всичките си хора, нашите не – и това е заради бунта. Когато съберем гласовете на мобилните екипи , за Синиша Каран ще има около 12 500 гласа повече“, каза Додик на пресконференция.

Той добави, че „РС сега ще се занимава със своето препозициониране и ще иска да ѝ бъдат върнати всички нейни правомощия, които е получила с Дейтънското мирно споразумение“. Додик посочи, че Каран ще работи по това като професор по конституционно право, а той – като партиен лидер, и заключи: „Сега получиха двама Додиковци“.

Синиша Каран благодари „на президента Додик и на сръбския народ“. „Мирът и стабилността са наш приоритет. Нека достойно приемат поражението. Народът им го каза, а институциите на РС получиха нова сила да се борим срещу онези, които се борят срещу нея“, заяви Каран, цитиран от БГНЕС.

милорад додик република сръбска
