В Кремъл не са получили „женевския“ вариант на американския план за Украйна

Русия все още не е получила официалния текст на американската версия на плана за уреждане на конфликта в Украйна, коригиран след консултациите между САЩ и Украйна в Женева. Това заяви на брифинг говорителят на президента на РФ Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

„Все още не сме видели никакъв план, прочетохме изявленията след дискусиите, проведени в Женева — каза той. — Засега официално не сме получили нищо.“

Песков отбеляза, че в Кремъл са отбелязали, че в по-рано изпратения до Москва текст „са били внесени някакви корекции“.

На 20 ноември украинският депутат Алексей Гончаренко публикува 28-те пункта от мирния план на Доналд Тръмп. По данни на Financial Times украинските чиновници са критикували документа и го смятат за неприемлив без поправки, въпреки че във Вашингтон очакват Зеленски да го подпише до 27 ноември. Планът включва отказ на Украйна от членство в НАТО, нови граници, буферна зона, ограничения за Въоръжените сили на Украйна и използване на замразените руски активи.

На 23 ноември делегациите на САЩ и Украйна проведоха в Женева преговори по предложения от САЩ план за мирно уреждане, след които изготвиха обновен рамков документ. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече тази среща продуктивна и значима.

По-рано бе съобщено, че САЩ заплашват да спрат напълно предоставянето на помощ за Украйна, ако Киев не приеме 28-пунктовия мирен план.

Днес стана ясно, че се договаря и среща между американския президент Доналд Тръмп с президента на Украйна Володимир Зеленски.