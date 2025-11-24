Ниски заплати, липса на кадри, протести: Болници са на ръба на фалита

Бюджет 2026 бе приет на първо четене от депутатите. Това стана след остра полемика и полярни реакции.

"Излизаме в четвъртък в 12 часа пред Народното събрание. Настояваме за преструктуриране на системата - нека всеки получи това, което си е заслужил", заяви председателят на федерацията Росица Палешникова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея депутатите бързат да претупат всички законопроекти, най-вече този на НЗОК.

"Изливането на 260 млн., които уж ще отидат за болниците, няма механизъм в кои лечебни заведения ще отидат, кой ще контролира движението на парите... Парите после ще се върнат в Министерството на здравеопазването, за да стигнат до Спешна помощ. Движение на финансовите потоци за заблуда на всички нас", обясни Палешникова.

Според доц. Спас Спасков, който е бивш директор на болница "Пирогов", се прави следната грешка - механизми на финансиране от една система опитваме да ги имплантираме в друга система.

"Където липсва население, постепенно тези лечебни заведения намаляват дейността, а запазват инфраструктура и персонал, приходите не могат да съответстват на разходите. Тръгваме да измисляме комбиниран модел, в който хем ще нареждаме, хем няма да нареждаме. Централизирано ще определим заплатите на персонала, а какво правим с останалите разходи", коментира специалистът в "България сутрин".

По думите му така болницата ще се превърне в нещо със затихващи функции.

Според бившия шеф на "Пирогов" преструктурирането на системата не е зависимо от бюджета. От това преструктуриране ще се види дали ще дойде икономически ефект, отбеляза гостът.

"Идеята беше всяка болница да решава проблема си сама, не отвън да ѝ се нарежда как да се спасява. Защо това не се получава в държавните и общински болници - нямам отговор. Те биха могли да контролират тези процеси. Засега в частните болници не съществува проблемът с разпределението на парите", каза още доц. Спасков.

Той подчерта, че НЗОК закупува медицинска услуга, тя не плаща заплати.

Палешникова алармира, че общинските и държавни болници са почти на ръба на фалита.

Тя посочи, че има изсипване в бездънна яма, което не води до никъде, а бюджетът надхвърля 11 млрд. и никой не е доволен.

"Не вярваме на политиците, всеки ден те казват различно нещо. Казаха ни, че всички в здравеопазването ще получат увеличение. После се реши само едни да получат, това ще създаде страхотен дискомфорт. Счупеният социален диалог и неподписването на колективно договаряне беше най-голямата грешка на управляващите", настоя Палешникова.

Тя е на мнение, че разковничето е в клиничните пътеки да бъде остойностен трудът - сестрата и докторът да знаят колко ще получат.

"Управляващите не искат да има ред в клиничните пътеки, защото така най-лесно се краде", изтъкна Палешникова.

Той също подчерта, че голяма част от болниците са в критично финансово състояние.

"Повече от 15 години говорим за проблема с липсата на кадри. Все още не сме намерили правилното решение за медицинските сестри. При младите лекари трябва да се разчупят ограниченията към дейността им. Трябва още с получаването на дипломата да носят отговорностите на медицинската професия. А ние ги водим специализанти. Специализант може да бъде и на 50-60 години. В момента има криза за лекари и в същото време правим ограничения на младите лекари да се включат истински в медицинската дейност", поясни доц. Спасков.

Той е категоричен, че младите лекари трябва да се включат 100 процента в работата на лечебното заведение и тогава ще получат много по-добри заплати. Всичко останало е просия, убеден е бившият шеф на "Пирогов".

Росица Палешникова на свой ред коментира, че младите лекари се насочват към специалности, които носят най-добри пари. Там обаче конкуренцията е най-голяма и много от тях не могат да стигнат до специализации.

"Хубаво е управляващите да ги чуят. Опасявам се, че почти нищо няма да стигне до тях. След 5-10 години ще останем абсолютно без кадри в системата", каза тя.