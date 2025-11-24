Нов речник в Русия забранява нецензурни думи като "задник"

През 2025 г. в Русия беше публикуван нов Тълкувателен речник на държавния език на Руската федерация. Той беше пуснат през април от екипа на Санктпетербургския държавен университет (СПбГУ), като същевременно правителството включи речника в нов списък със стандартни речници, справочници и граматики, които определят нормите на съвременния руски книжовен език. Именно този списък е задължителен за държавните агенции в работата си.

Какъв вид речник е това?

В края на ноември The Barents Observer обърна внимание на съдържанието на речника. Авторите на речника отбелязаха, че "някои речникови дефиниции са съгласувани с правния отдел на Руската православна църква и подготовката им е извършена под надзора на Министерството на правосъдието". Те изрично посочват, че тези думи "описват съдържанието на традиционните руски духовни и морални ценности", изброени в президентския указ за принципите на държавната политика.

Общо речникът дефинира 45 000 думи. Съставът му е "формиран въз основа на анализ на честотата на думите в ключови области на задължителното използване на държавния език".

Речникът "за първи път ясно определя областите, в които определени думи и техните значения могат да се използват, и къде употребата им е забранена", според уебсайта на Санктпетербургския държавен университет. Ректорът на университета Николай Кропачев, който е участвал в редактирането на речника, твърди:

"За първи път подобни норми са ясно установени и започват да имат регулаторен, а не описателен характер, т.е. определят реда на употреба."

Кропачев отбелязва, че речникът съдържа списък с 14 корена, "думи с които се класифицират като нецензурен език". Преди това в Русия производни само на четири корена са се считали за нецензурен език. През 2013 г. Роскомнадзор издаде специално пояснение за медиите, на които по-рано същата година беше забранено да използват нецензурен език.

Кои думи вече са забранени?

За да се гарантира спазването на забраната, установена в параграф 6 от член 1 от Федералния закон „За държавния език на Руската федерация“ от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ, нецензурният език следва да се разбира като употребата на думи, производни на следните корени: -бзд- (бздеть и производные); -бля- (блядь и производные); -ёб/еб- (и т. д.), -елд-; -говн-; -жоп-; -манд (а); -муд-; -перд-; -пизд-; -сра-; -(с)са-; -хуе-/-хуй-/-хуя-; -шлюх/ш-.

Двутомният речник (общо 900 страници) може да бъде закупен на уебсайта на университета за 2600 рубли. Безплатни електронни версии са достъпни на уебсайтовете на Санктпетербургския държавен университет и Gramota.ru. "Баренц Обзървър" отбелязва, че тези версии са се различавали леко към момента на публикуването.

Лингвистът от Хелзинкския университет Михаил Копотев коментира пред "Баренц Обзървър", че речникът е съставен "изненадващо небрежно":

"По-голямата част от определенията са просто копирани от Големия тълкувателен речник (Сергей Кузнецов е член и на двата редакционни съвета), като буквално хиляди думи са пропуснати. Ако това беше истинско лексикографско произведение, такъв речник не би могъл да бъде публикуван. Работата по речника все още не е завършена, но вече е ясно, че се създава "правилен" речник."

Копотев също така отбеляза, че публично достъпните версии на речника на държавния език са няколко пъти по-малки от своя предшественик, изданието от 2000 г. на Големия тълкувателен речник (ГТР), което съдържа приблизително 130 000 определения. "Баренц Обзървър" отбелязва, че "държавният речник" не включва думите "ГУЛАГ", "личност", "сталинизъм", "вяра", "надежда", "добро" и "истина".

20 от най-илюстративните речникови статии от новия "държавен речник"

АВТОРИТАРИЗЪМ [от гръцки auctoritas - власт]. Форма на управление, основана на властта на конкретно лице с ограничено участие на народа при вземането на най-важните решения по въпроси от политическия, икономическия и социалния живот на обществото (вж.: абсолютизъм, автокрация). Най-ефективната форма на управление в трудни за страната времена, защото позволява разнообразие от форми на собственост, често подкрепяна от блок от партии и движения, не унищожава враждебните сили и позволява ограниченото съществуване на ценностни системи, различни от традиционните.

БРАК Семействосъюз на мъж и жена; брак. Да се ​​ожениш. Да се ​​омъжиш. Регистрация и разтрогване на брак. Да бъдеш женен/а. Брак по любов, брак по сметка. Законен брак (за семеен съюз, сключен съгласно приетите в страната правила). Граждански брак; фактически брак (за семеен съюз, който не е официално регистриран). Морганичен брак (брак на лице от кралския дом с лице от некралски произход). Смесен брак (брак между хора от различни националности). Фиктивен брак (фиктивен; фалшив). Църковен брак (едно от седемте тайнства на християнската църква: семеен съюз, сключен съгласно църковен обред, го прави не временен, а вечен). Еднополов брак (интимен хомосексуален съюз между мъж и жена, осъден от Руската православна църква и неподкрепен от руската държава).

ВРАГ Някой, който е признат от суверенната власт за враждебен към народа, правителството и държавата. Идеологически враг. Заклет враг. // Някой, който е в състояние на враждебност, борба с някого; противник. Да си създава врагове. 2. Военен противник, враг. Зад вражеските линии. Врагът е победен. Страната е била нападната от врагове. 3. Принципен противник на нещо. Враг на пушенето. Враг на частната собственост. 4. За нещо, което носи вреда, зло. Инерцията е враг на прогреса. Вражески лагер. Вражеска защита. Вражески куршум. Вражески сили. Вражески куршум

ХЕГЕМОН [от гръцки hēgemón — водач]. 1. Някой, който упражнява хегемония, доминира, доминира над някого, превъзхождайки го по сила или влияние (обикновено за класи, партии, държави и др.). Съединените щати, като глобален хегемон, си позволяват да нарушават правилата, за да печелят винаги. Хегемонна рента (възможността за печалба чрез запазване на неоколониалната система, ограничаване на суверенитета на независимите държави и укрепване на силата на долара)2. В СССР: върху работническата класа като основна социална класа на съветското общество. Пролетариатът е хегемонът на революцията. // Върху представителя на работническата класа. Хегемонът се развесели и продължи работата си.

ХОМОСЕКСУАЛИЗЪМ, [от гръцки ómós — равен, идентичен и sexus — пол]. Вид сексуално отклонение, проявяващо се в задоволяване на чувствената страст с лица от един и същи пол; содомия, педерастия (вж.: хетеросексуализъм). // Сексуални отношения между мъже; сексуално привличане на мъж към мъж.

ХУМАНИЗЪМ, [от латински humanus — човешки]. 1. Традиционна руска духовна и морална ценност: мироглед, основан на принципите за ценността на човешката личност, нейното достойнство, уважение към другите, загриженост за тяхното благополучие, право на свобода и равенство, щастие; филантропия, човечност. Хуманизмът на разказите на Чехов. Хуманизмът на Волошин се свързва с фатализма. Съвременният хуманизъм е исторически специфична форма на човечност. 2. Идеологическо и културно движение от Ренесанса, което се противопоставя на схоластиката и духовното господство на църквата с идеята, че човекът е най-висша ценност. Хуманизмът в изкуството е конкретен и исторически. Ренесансовият хуманизъм допринася за развитието на изобразителното изкуство.

ДЕМОКРАЦИЯ [от гръцки démos — народ и krátos — власт]. 1. Упражняване на властта на принципите на отчитане на мнението на всички (в държавата — всички граждани), откритост за дискусия и обществен контрол върху приемането и изпълнението на правителствени решения; народовластие. Форми, принципи на демокрацията. Ограничаване, потискане на демокрацията. Борец за демокрация. Разширяване, укрепване на демокрацията. //В практиката на политическия живот в западните страни: форма на управление, при която гражданите имат определени права и свободи, а държавните институции действат в интерес на най-влиятелните личности, влияейки върху процеса на вземане на решения по въпроси на политическия, икономическия и социалния живот на обществото (противоположно на демокрацията). Въображаема демокрация.

ЖИВОТ, Традиционна руска духовна и морална ценност: периодът на човешкото съществуване от началото на неговото съществуване (зачеване), социалното развитие и до смъртта. Да цениш живота. Да цениш живота. Животът едва трептеше в него. Единственият признак на живот беше слабото биене на пулса му. Да загубиш живот (да умреш). Да отнемеш живот (да убиеш). Да напуснеш този живот (да умреш). Да прекратиш (уредиш) живота (да умреш или да си отнемеш живота). Да бъдеш (да бъдеш) между живота и смъртта (да бъдеш тежко болен, да бъдеш на прага на смъртта, да загинеш) <…>

ЕДИНСТВО, 1. Цялостност, неразделност; сплотеност. Единство на системата на публичната власт. Историческото единство на беларуси, руснаци и украинци. Единството на народите на Русия (традиционна руска духовна и морална ценност): държава, в която хората от различни етнически, национални, културни и религиозни групи, стремящи се към общи интереси, цели и ценности, съществуват в мир, хармония и взаимно разбирателство). // Концентрацията на нещо на едно място, в рамките на един период от време, в едни ръце и др. Класическата трагедия се характеризира с принципа на единство на мястото и времето. Единство на командването на армията.

ИДЕАЛ [френски idéal от гръцки idea - образ, идея]. 1. Най-висшата цел, към която хората се стремят; това, което представлява най-висшият смисъл на техните дейности, духовни стремежи. Житейски идеал. Възвишени, хуманистични идеали. Морални идеали (традиционна руска духовна и морална ценност: високи морални принципи и вярвания, които вдъхновяват и насочват човек към доброта, справедливост, честност, състрадание и други добродетели, докато разрушителните идеологии, които допускат неморално поведение, действия, насочени към причиняване на морални и физически страдания, корупционно поведение и други незаконни действия, са категорично неприемливи за човек).

ЧУЖДЕСТРАНЕН АГЕНТ Чуждестранен агент - лице (гражданин или организация), което извършва политическа дейност в интерес на чужда държава (държави) и получава финансиране от тази държава (държави).

КОНСТИТУЦИЯ [от латински constitutio - установяване]. 1. Нормативен акт, който юридически учредява държавата, определя взаимните права и задължения на държавата и народа в рамките на нейната юрисдикция, както и нейната вътрешна структура (системата от върховни власти, разпределението на функциите и правомощията между тях) и принципите на държавната политика. Конституция на Русия.

ЛЕСБИЙСТВО Вид сексуално отклонение, проявяващо се в задоволяване на чувствената страст на жена с жена; женска хомосексуалност.

ЛИМИТРОФ [от лат. limitrophus - граница] Полит. В Европа на 21-ви век: за държава, използвана като буфер (3 знака) между Западна Европа и Русия, която е политически, икономически и културно неспособна да бъде независима. Лимитроф държави. Лимитроф правителство. Първоначално това е било името, дадено на граничен регион на Римската империя, който е трябвало да поддържа разположените там войски. През 20-те и 30-те години на 20-ти век терминът „лимитроф“ се прилага за държавите, възникнали след 1917 г. в западния край на бившата Руска империя (Латвия, Литва, Естония, Полша и Финландия). < Лимитроф, -ти, -ти. Лимитроф държави.

СОДАЖ, Полов акт между мъж и мъж; хомосексуалност, педерастия.

НЕПРЕМИНАТНОСТ Принципът на запазване и предаване от едно поколение на друго (традиции, знания, умения и опит и др.). Непрекъснатост на идеите. Приемственост на властта. Приемственост на поколенията (традиционна руска духовна и морална ценност: връзката и предаването от по-възрастните на по-младите поколения на житейски опит, традиции, знания за минали събития, личности и явления, които са важни за запазването на културата, националната идентичност, укрепването на семейните и социалните връзки и формирането на колективно съзнание).

РЕЖИМ,[френски régime]. 1. Съвкупност от политически, икономически и социални мерки, използвани от държавните органи за управление на обществото; държавна система, форма на управление. Демократичен режим. Реакционни режими. Политически, икономически режим. Киевски режим (в Украйна от 2014 г.: установена форма на политическо управление, която представлява заплаха за основните права и интереси на рускоезичното население).

РУСОФОБИЯ [от думата „руски“ и „phóbos“ — страх, ужас]. Предубедено, недружелюбно, враждебно отношение към руските граждани, руския език, култура и традиции, проявяващо се в различни форми на агресия или дискриминация, насочени срещу руснаци или рускоезични хора. Политически мотивирана русофобия. Борец срещу русофобията. Ежедневна русофобия (негативно отношение към руския народ, което възниква в ежедневни ситуации).

СЕМЕЙСТВО 1. Общност от хора, обединени от родство или афинитет, взаимни права и задължения, които живеят предимно заедно. Голямо, разширено семейство. Сплотено семейство. Градски, селски семейства. Силно семейство (традиционна руска духовна и морална ценност: общност от хора, в която отношенията се основават на взаимна любов, грижа и взаимно уважение, духовно единство, доверие, взаимна подкрепа, взаимна отговорност и честност, подсилени от взаимна помощ и подкрепа). Живеят като семейство. Глава на семейството. Среден доход на глава от населението в семейството <…>

ПРОМЕНЛИВОСТ Периодична промяна, замяна на някого или нещо. Променливост на предавките. Избираемост и променливост на управителните органи. Променливост на биологичните видове.