Зеленски: Мирните преговори трябва да донесат траен мир

Украйна работи по-възможно най-конструктивният начин

24.11.2025 | 18:09 ч. 18
EPA/БГНЕС

“Всяка стъпка от водения от САЩ мирен процес за Украйна трябва да бъде внимателно обмислена, за да се гарантира траен мир и сигурност”, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски.

"Украйна работи по-възможно най-конструктивният начин", подчерта Зеленски в изявление, публикувано в "Телеграм”, цитира ДПА.

По-рано украинският президент направи видеообръщение към участниците в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм. Зеленски каза, че е от жизненоважно значение да се подкрепят принципите, зад които застава Европа: "границите не могат да бъдат променяни чрез сила; военните престъпници не бива да се измъкват от правосъдието; агресорът трябва да си плати изцяло за войната, която е започнал". Поради това решенията за замразените руски активи са от съществено значение, добави той.

Зеленски направи тези изявления, след като американски, европейски и украински представители вчера се срещнаха в Женева, за да обсъдят новото предложение на САЩ за прекратяване на конфликта. 

Първоначалният план от 28 точки, който предвиждаше Киев да отстъпи на Русия обширни територии и да ограничи числеността на армията си, бе разкритикуван от европейските съюзници на Украйна. 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обаче каза, че в Женева е постигнат "значителен" напредък. След консултациите преговарящи от САЩ и Украйна изготвиха преработена рамка за мир. / БТА

