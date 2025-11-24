Даниел Радклиф написа писмо до "новия Хари Потър"

Даниел Радклиф винаги ще бъде Хари Потър, но вече е готов да предаде щафетата на следващото поколение.

Актьорът, в центъра на определящата цяло поколение фентъзи филмова поредица, се раздели с Потър преди повече от десет години. Културата обаче не го е направила. През 2023 г. HBO даде зелена светлина за първата сериална адаптация на бестселър романите за млади читатели на Дж. К. Роулинг, а през май новият проект намери своя нов Хари - 11-годишния Доминик Маклафлин.

Във вторник, в гостуване в „Good Morning America“, Радклиф разкри, че се е свързал с по-младия си наследник, за да му вдъхне малко кураж.

„Познавам няколко души, които работят по продукцията. Затова писах на Доминик и му изпратих писмо, а той ми върна много мил отговор“, сподели той, цитиран от Entertainment Weekly.

Радклиф обясни пред Робин Робъртс, Джордж Стефанопулос и останалия екип на „GMA“, че за него е било важно да се свърже с наследника си, но подчерта: „Изобщо не искам да бъда призрак в живота на тези деца.“

В писмото си Радклиф просто написал: „Надявам се да си прекараш най-прекрасно — дори по-добре, отколкото аз. Аз преживях страхотни моменти, но се надявам твоите да са още по-хубави.“

Маклафлин е точно на възрастта, на която е бил Радклиф, когато започва да снима първия филм от франчайза, който вече е достигнал приходи от 9 милиарда долара.

Сега, на 36 години, Радклиф казва: „Като гледам неговите снимки, както и на другите деца, просто искам да ги прегърна. Изглеждат толкова малки. Гледам ги и си казвам: "Безумно е, че правех това на такава възраст." Но същевременно е невероятно сладко и се надявам да си прекарват страхотно.“

В основния актьорски състав на сериала към Маклафлин се присъединяват Арабела Стантън, която поема ролята на брилянтната Хърмаяни Грейнджър след Ема Уотсън, и Аластър Стоут, който заема мястото на Рупърт Гринт като добродушния Рон Уизли.

Джон Литгоу, Джанет Мактийър и Ник Фрост са сред разпознаваемите имена в ролите на Албус Дъмбълдор, Минерва Макгонъгол и Рубеус Хагрид.

Радклиф е изразявал единствено благодарност за времето, което е прекарал като момчето с белега от мълния след финала на „Хари Потър и Даровете на смъртта: Част 2“ („Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2“) през 2011 година. Но в същото време не изглежда особено заинтересован от идеята да се завърне във Вълшебния свят.

На въпрос дали би обмислил камео или дори поддържаща роля в сериала, той отговори: „Не мисля. Смятам, че много разумно искат чисто ново начало. И не знам дали би проработило да правим каквото и да било в него.“