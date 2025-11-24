IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стармър за мирните преговори: Необходимо е много работа

Всички са абсолютно фокусирани върху това, добави той

24.11.2025 | 18:17 ч. 6
Reuters

Reuters

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър съобщи, че има още много работа за вършене, за да бъде постигнат "справедлив и траен мир" в Украйна, но подчерта, че има постигнат напредък, съобщава Ройтерс. 

Подкрепящите Украйна група страни, известна като “Коалицията на желаещите", ще обсъди този прогрес на онлайн среща утре, добави премиерът на Великобритания.

"Всички са абсолютно фокусирани върху това, което трябва да постигнем, а именно - справедлив и траен мир", заяви пред журналисти британският премиер. Той подчерта, че въпросите, засягащи Украйна, трябва да се решават от самата нея. "Така че да, има напредък, но и остава още много работа за вършене", обобщи Стармър. / БТА

