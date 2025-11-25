Политик от AfD отказва да нарече Холокоста "най-лошото дело на човечеството"

Изгряваща фигура от германската крайна десница беше отхвърлена от собствената си партия, след като заяви, че "не би си позволил да съди" дали Холокостът е бил "човечеството в най-лошия му вид".

35-годишният Улрих Зигмунд има голям шанс да стане първият регионален главен министър на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) на избори в източната провинция Саксония-Анхалт догодина.

Прогнозите на местните власти дават на партията му около 40%, което е на косъм от формиране на парламентарно мнозинство с други антисистемни сили или дори от самостоятелно управление.

AfD обаче е изправена пред неудобно балансиране между поддържането на ентусиазма на съществуващите си поддръжници и умеряването на посланията си, за да разшири привлекателността си за масовите консерватори.

Тази задача е усложнена от интервю, в което Зигмунд сякаш омаловажава изключителността на Холокоста, елемент на вярата в мейнстрийм следвоенната германска политика.

Зигмунд каза в подкаста "Берлинският плейбук" на Politico, че нацистките години "трябва да се третират в цялата организация "Алтернатива за Германия" като ниска точка в нашата история, така да се каже".

На въпроса дали обаче вярва, че кампанията за унищожаване на европейското евреинство е била "най-лошото от човечеството", Зигмунд отговори: "Не си позволявам да съдя за това, защото не мога да обработя цялото човечество."

Той също така защити обичай на местни партийни митинги, на които фамилното му име се скандира по начин, който отразява нацисткия лозунг "Зиг Хайл", което се превежда като "да живее победата".

"Какво не е наред с името ми?", попита Зигмунд. "Когато си извличам поуки от историята, първото е, че не искам никаква езикова полиция. Ако кажа "можете да кажете това, не можете да кажете онова, защото това беше така преди 80 години", тогава започвам да установявам езикова полиция."

Забележките отразяват значителна част от партията "Алтернатива за Германия", която смята, че Германия вече не трябва да се извинява безцеремонно за Третия райх и отхвърля сравненията между партията и нацистите като нелепи.

Няколко фигури отдясно на партията изразиха подкрепа за коментарите на Зигмунд. Бьорн Хьоке, лидерът на "Алтернатива за Германия" в съседната провинция Тюрингия, похвали колегата си за това, че се е противопоставил на „политически коректната“ германска ортодоксалност, че Холокостът е бил по-тежко престъпление от всяко друго.

"Промяната настъпва там, където хората имат смелостта да следват моралния закон в себе си, да поставят под въпрос предполагаемите "авторитети" и да кажат оправдано "не", пише Хьоке в X.

Националната AfD обаче се дистанцира от забележките на Зигмунд, заявявайки в изявление, че Холокостът всъщност е бил "най-тежкото престъпление срещу човечеството".