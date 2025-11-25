IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 24-30 ноември

25.11.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка: iStock/Julia Pavaliuk

Овен

Истината ще ви сближи. Ако усещате, че нещо във връзката ви трябва да се промени, то започнете със себе си. Постигането на хармония изисква усилия и от двете страни. Уреждайки личния си живот не забравяйте да общувате със старите приятели. Разговорите с тях ще са освежаващи.

Телец

Изкушението за мимолетен флирт ще е неустоимо. Заслужава ли си да се хвърляте в любовна авантюра се непредвидими последствия, след като вече имате истинска любов до себе си. Ако имате нужда от приключения, организирайте си пътешествие с гаджето. Със сигурност ще е вълнуващо.

Близнаци

Обмисляйте внимателно изказванията си, особено в моментите, в които емоциите взимат връх над разума. Думите ви може да бъдат разбрани погрешно и да се стигне до сериозен конфликт. Избягвайте споровете на чувствителни теми, които биха могли да ескалират и да се стигне до неприятни последствия.

За останалите четете в teenproblem.net

