Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Овен

Истината ще ви сближи. Ако усещате, че нещо във връзката ви трябва да се промени, то започнете със себе си. Постигането на хармония изисква усилия и от двете страни. Уреждайки личния си живот не забравяйте да общувате със старите приятели. Разговорите с тях ще са освежаващи.

Телец

Изкушението за мимолетен флирт ще е неустоимо. Заслужава ли си да се хвърляте в любовна авантюра се непредвидими последствия, след като вече имате истинска любов до себе си. Ако имате нужда от приключения, организирайте си пътешествие с гаджето. Със сигурност ще е вълнуващо.

Близнаци

Обмисляйте внимателно изказванията си, особено в моментите, в които емоциите взимат връх над разума. Думите ви може да бъдат разбрани погрешно и да се стигне до сериозен конфликт. Избягвайте споровете на чувствителни теми, които биха могли да ескалират и да се стигне до неприятни последствия.

За останалите четете в teenproblem.net