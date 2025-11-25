Учени с ИИ установиха какво точно предизвика "роякът" от земетресения на Санторини

Учени откриха, че "роякът" от десетки хиляди земетресения близо до гръцкия остров Санторини по-рано тази година е бил предизвикан от изпомпване на разтопена скала през подземен канал в продължение на три месеца.

Те са използвали физика и изкуствен интелект, за да установят точно какво е причинило над 25 000-те земетресения, които са се разпространили хоризонтално на около 20 км през земната кора.

Учените са използвали всяко от земетресенията като виртуални сензори, след което са използвали изкуствен интелект, за да анализират модели, свързани с тях.

Един от водещите изследователи, д-р Стивън Хикс от UCL, заяви, че комбинирането на физика и машинно обучение по този начин може да помогне за прогнозиране на вулканични изригвания.

Какво се случи в Санторини?

Сеизмичната активност започна да се увеличава под гръцките острови Санторини, Аморгос и Анафи през януари 2025 г. Островите преживяха десетки хиляди земетресения - много от които бяха с магнитуд над 5,0 и можеха да бъдат усетени.

Много туристи избягаха, а местните жители се опасяваха, че близкият подводен вулкан Колумбо може би ще изригне - или че това е сеизмична прелюдия към по-голямо земетресение, подобно на опустошителното земетресение с магнитуд 7,7, което удари същия регион през 1956 г.

Учените, които публикуваха своите открития в списание Science, създадоха 3D карта на земята около Санторини. След това те картографираха развиващите се модели на сеизмична активност на всеки трус и движението и напрежението в земната кора. Това даде подробен модел на това, което точно е предизвикало този продължил месеци сеизмичен рояк.

Екипът установи, че събитието е предизвикано от хоризонталното движение на магма - от под Санторини и вулкана Колумбо - през 30-километров канал, който е на повече от 10 км под морското дъно.

Изследователите изчислиха, че обемът магма, който се е движил през земната кора, би могъл да запълни 200 000 басейна с олимпийски размери. Тези "магмени прониквания", както са известни, са пробили слоеве скали, предизвиквайки хиляди трусове.

Водещият автор на изследването, Антъни Ломакс, геофизик-изследовател, който разработва научен софтуер за анализ на сеизмичната активност, обясни:

"Тремтенията действат така, сякаш имаме инструменти дълбоко в Земята и те ни казват нещо. Когато анализираме модела, който тези земетресения създават в нашия 3D модел на Земята, той съвпада много, много добре с това, което очакваме, че ще прави магмата, движеща се хоризонтално."

Означава ли това, че вълненията на Санторини са приключили?

Засега, казват изследователите, изглежда, че са приключили.

"Магмата остана доста дълбоко - на повече от 8 км дълбочина - в земната кора", обясни д-р Хикс. "Знаем, че магмата може да се издигне на повърхността за няколко часа до дни, но тъй като активността вече е затихнала, можем да бъдем почти сигурни, че стопилката в крайна сметка се е заседнала и се е охладила дълбоко в земната кора."

Вулканите обаче могат да навлязат в продължителни фази на вълнение и непредсказуемост, които могат да продължат много години. Неотдавнашната вулканична активност в югозападна Исландия демонстрира това.

И тези изследователи казват, че използването на изкуствен интелект, в комбинация с... Фундаменталната физика за това как земната кора се движи и реагира на напрежение, би могла да трансформира способността за наблюдение, разбиране и дори прогнозиране на вулканичната активност. Това би могло да помогне за безопасността на хората в сеизмично активните части на света.

„В крайна сметка това би могло да се използва като инструмент за прогнозиране“, обясни д-р Хикс. Винаги, когато видим група от земетресения, „това са данни, които могат да се използват за определяне на най-вероятната причина“.