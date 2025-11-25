IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потопено село със запазена джамия се показа в язовир в Източна Турция

Язовирът е бил контролирано изпуснат

25.11.2025 | 00:40 ч. 1
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Почти напълно запазени сгради от потопено през 2020 г. село са излезли отново на повърхността след отдръпване на водата в язовира Каракурт в източния турски окръг Карс, съобщава Анадолската агенция, споделяйки кадри от мястото. 

Двуетажни жилищни сгради, джамия със запазено минаре и останки от църква са сред изплувалите обекти от потопеното село, които са привлекли интереса не само на пътуващите по минаващия покрай язовира скоростен път Карс – Ерзурум, но и на множество туристи и фотографи. 

Причината за отдръпването на водата в язовира Каракурт, който е въведен в експлоатация на 8 февруари 2020 г. и към който функционира ВЕЦ, е контролирано изпускане, отбелязва Анадолската агенция./БТА

