Потопено село със запазена джамия се показа в язовир в Източна Турция

Почти напълно запазени сгради от потопено през 2020 г. село са излезли отново на повърхността след отдръпване на водата в язовира Каракурт в източния турски окръг Карс, съобщава Анадолската агенция, споделяйки кадри от мястото.

Двуетажни жилищни сгради, джамия със запазено минаре и останки от църква са сред изплувалите обекти от потопеното село, които са привлекли интереса не само на пътуващите по минаващия покрай язовира скоростен път Карс – Ерзурум, но и на множество туристи и фотографи.

Причината за отдръпването на водата в язовира Каракурт, който е въведен в експлоатация на 8 февруари 2020 г. и към който функционира ВЕЦ, е контролирано изпускане, отбелязва Анадолската агенция./БТА