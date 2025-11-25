Кейти Пери развълнувана за връзката с Трюдо, той се старае

Кейти Пери е развълнувана, че се вижда с Джъстин Трюдо. 41-годишната певица обича да прекарва време с 53-годишния канадски политик. Двамата са заедно от лятото и се виждат винаги, когато могат.
Трюдо полага усилия.
"Джъстин продължава да полага големи усилия, за да се вижда с нея и тя е развълнувана за това", коментира източник на "People".
Изпълнителката обича живота с политика.
"Това е точно това, от което тя се нуждае сега", посочва още източникът.
Още за отношенията им четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.