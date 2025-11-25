Кейти Пери развълнувана за връзката с Трюдо, той се старае

Кейти Пери е развълнувана, че се вижда с Джъстин Трюдо. 41-годишната певица обича да прекарва време с 53-годишния канадски политик. Двамата са заедно от лятото и се виждат винаги, когато могат.

Трюдо полага усилия.

"Джъстин продължава да полага големи усилия, за да се вижда с нея и тя е развълнувана за това", коментира източник на "People".

Изпълнителката обича живота с политика.

"Това е точно това, от което тя се нуждае сега", посочва още източникът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net